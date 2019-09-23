Оборот розничной торговли вырос всего на 0,8% г/г в прошлом месяце против +1,1% г/г в июле и +0,9 г/г, которые прогнозировал консенсус.

Цифра за август производит слабое впечатление на фоне продолжающегося роста реальных зарплат на 3,0% г/г в августе.

Таким образом, мы считаем, что подобная ситуация свидетельствует о негативных последствиях ужесточения регуляторных требований на рынке розничного кредитования на потребление. Сейчас главный вопрос заключается в том, будет ли ускорение роста бюджетных расходов в ближайшие месяцы достаточным, чтобы компенсировать замедление роста кредитования и поддержать экономический рост.