Росстат сообщил о росте оборота розничной торговли на 0,8% г/г в августе: негативно
Оборот розничной торговли вырос всего на 0,8% г/г в прошлом месяце против +1,1% г/г в июле и +0,9 г/г, которые прогнозировал консенсус.
Цифра за август производит слабое впечатление на фоне продолжающегося роста реальных зарплат на 3,0% г/г в августе.
Таким образом, мы считаем, что подобная ситуация свидетельствует о негативных последствиях ужесточения регуляторных требований на рынке розничного кредитования на потребление. Сейчас главный вопрос заключается в том, будет ли ускорение роста бюджетных расходов в ближайшие месяцы достаточным, чтобы компенсировать замедление роста кредитования и поддержать экономический рост.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190923/830344016.html