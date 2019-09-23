В пятницу российские суверенные евробонды показали достаточно сильный рост котировок, хотя явных поводов для этого не было. Доходность UST10 заметно снизилась лишь после закрытия торгов (до 1,72%), тогда как днем практически не менялась. Цены на нефть также большую часть дня были стабильны. Большинство еврооблигаций других ЕМ продемонстрировали достаточно сдержанный рост. Среди российских бумаг лучший результат был у выпуска RUSSIA’47 (YTM 4%) – плюс 1,2 п.п., при этом его доходность упала на 6 б.п., тогда как доходность большинства других бумаг в среднем снизилась на 4 б.п. По итогам недели самый длинный выпуск RUSSIA’47 также показал лучшую динамику – доходность упала на 15 б.п., тогда как среднее снижение составило 11 б.п., что также лучше динамики большинства аналогов. Благодаря росту цен на нефть и снижению напряженности в торговых отношениях США и Китая, z-спреды российских евробондов сейчас остаются вблизи локальных минимумов, но пятилетний CDS-спред РФ в пятницу расширился до 80 б.п.

Евробонды Газпрома были лидерами по итогам недели, бумаги металлургов – в аутсайдерах

Корпоративные еврооблигации в пятницу, как и в предыдущие дни, в среднем показывали достаточно сдержанную динамику, но некоторые выпуски прибавили в цене. В частности, длинные бумаги Газпрома подорожали на 0,2–0,8 п.п., а по итогам недели – на 0,6–1,3 п.п., что стало лучшим результатом на рынке. Также в пятницу небольшой рост продемонстрировали бумаги Сбербанка и ВЭБа – плюс 0,1–0,2 п.п. от номинала. В металлургическом секторе лишь ALRSRU’24 (YTM 3,2%) подорожал на 0,2 п.п., по итогам недели сектор понес достаточно заметные потери: в среднем доходности выросли на 6 б.п. В аутсайдерах были евробонды Русала, доходности которых выросли на 20–30 б.п. Новый выпуск SIBUR’24 (YTM 3,4%) за неделю подорожал до 100,15% от номинала. Сегодня внешний фон слабо позитивный: доходность UST10 утром, после временного роста, вновь опустилась до 1,71%, цены на нефть стабильны. Азиатские рынки преимущественно в минусе, тогда как фьючерсы на американские индексы растут.