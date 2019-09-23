Прошлую неделю рынок ОФЗ завершил небольшим ростом доходностей, несмотря на продолжившееся укрепление рубля.

Ключевым событием прошедшей недели стало заседание ФРС США, однако, несмотря на снижение ставки, оно не внесло ясности в отношении будущей политики Федрезерва. Глобальные рынки восприняли результаты заседания нейтрально, не стал исключением и сегмент рублевого госдолга.

В пятницу обороты на рынке ОФЗ были минимальными (распределились в пяти выпусках) после довольно активного четверга. По итогам дня котировки госбумаг изменились в пределах 0,1 п.п., несмотря на небольшое укрепление рубля. За неделю же цены ОФЗ снизились примерно на 0,1–0,2 п.п., что привело к росту доходностей вдоль кривой на 1–4 б.п.

При этом на валютном рынке динамика была снова позитивной: рубль, благодаря резкому взлету цен на нефть, завершил неделю укреплением почти на 1%, лидировав среди валют ЕМ, которые в большинстве своем ослабли к доллару.

Мы уже отмечали, что последнее время российские валютный и долговой рынки демонстрируют преимущественно противоположную динамику: рубль укрепляется, а доходности ОФЗ растут.

Столь противоречивая ситуация долго сохраняться не может. На этой неделе важных событий и статистики будет немного. Минфин проведет заключительный в 3 кв. аукцион и обнародует график на последний квартал года. С начала квартала было доразмещено гособлигаций на 228 млрд руб. Это означает, что для выполнения плана (300 млрд руб.) в эту среду необходимо занять 70 млрд руб. Такой объем вполне реалистичен, если, например, предложить новый флоатер. Однако Минфин едва ли настолько сильно увеличит еженедельное предложение ОФЗ, хотя еще пару месяцев назад такая сумма была вполне средненедельным показателем. Отметим, что с начала года объем заимствований уже превысил 1,6 трлн руб.