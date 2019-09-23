— Цены на нефть остаются стабильными на фоне оптимистичной оценки американо-китайских торговых переговоров и беспокойства относительно перебоев в саудовских поставках. Сегодня инвесторы ждут выступлений представителей ФРС. В Нью-Йорке стартует ежегодная Климатическая неделя с участием представителей правительств и корпораций. Кроме того, ожидается актуальная информация о восстановлении поставок нефти из Саудовской Аравии, которая может существенно повлиять на динамику нефтяных цен. В Германии утром вышел индекс PMI для обрабатывающего сектора за сентябрь: этот индикатор упал до 41,4 пункта, что должно оказать давление на котировки Брент и курс евро. Предположительно, сводный индекс PMI для обрабатывающего сектора еврозоны также будет ниже 50,0 пунктов. Все это, на наш взгляд, сегодня подтолкнет цены на нефть ближе к нижней границе диапазона $64,0-65,0 за баррель.

— Золото вновь приблизилось к отметке $1 520 за унцию на фоне высоких геополитических рисков и плохой макростатистики из Германии. В пятницу стало известно, что представители китайской делегации в Вашингтоне отменили ряд встреч по вопросам сельского хозяйства, однако позже обе стороны — и США, и КНР — подтвердили готовность продолжить переговоры в октябре на более высоком уровне. Сегодня утром участников рынка золота разочаровала статистика из Германии, где PMI для обрабатывающего сектора в сентябре упал до 41,4 пункта. В течение дня ожидается большое количество макроэкономических публикаций, включая сентябрьские индексы PMI США и индекс деловой активности от ФРБ Чикаго. Также на сегодня запланированы выступления трех представителей ФРС. В случае сохранения нейтрального политического фона и выхода в США благоприятных данных цены на золото, скорее всего, будут колебаться в диапазоне $1 515-1 520 за унцию.

— Цветные металлы, за исключением никеля, опять снижаются в цене. Неопределенность вокруг переговоров США и Китай сохраняется, при этом продолжается плавная девальвация юаня. Статистика по внешней торговле Китая за август свидетельствует о замедлении импорта медного лома, при этом данные по импорту медного концентрата демонстрируют умеренный рост. Текущие цены на медь держатся около $5 700/т, цинк уже подешевел до $2 290/т, котировки алюминия остаются на уровне $1 790/т на фоне замедления объемов производства, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.