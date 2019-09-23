Британская туристическая компания Thomas Cook, просуществовавшая на рынке более 178 лет, не смогла договориться с кредиторами, инвесторами и другими лицами о предоставлении ликвидности. Причиной банкротства туроператора стали 200 млн фунтов, которые компания должна предоставить держателям долга и банкам в виде дополнительных резервов, поскольку рабочий капитал туристической фирмы в разы выше в зимний сезон и нехватка ликвидности была вполне закономерной. В итоге Thomas Cook хотела реструктуризировать долг с помощью финансирования в объеме 900 млн фунтов со стороны банков и Fosun International, который владеет 18% туристической фирмы. Однако даже помощь со стороны китайского холдинга Fosun International не помогла компании. Fosun собирался вложить в компанию 450 млн фунтов из 900 млн за 75% в капитале туристической фирмы и 25% в авиаперевозчике Thomas Cook Airlines.

Соответствующее предложение от китайских партнеров было сделано даже с учетом возможного размывания доли в марте следующего года, поскольку Thomas Cook обсуждал с кредиторами обмен большой части 1,9 млрд долга в капитал. До последнего момента складывалось общее впечатление, что компании помогут выбраться из долговой ямы и операционных проблем при поддержке крупного китайского инвестора, но этого не случилось.

В итоге Fosun International потеряет 18% в компании (около 9 млн фунтов), при том что еще в начале мая эта доля оценивалась более чем в 73 млн фунтов. Из-за сложившейся ситуации пострадали не только компании: из 600 тыс. клиентов на текущую дату, отдыхавших за пределами Великобритании, должны вернуться 150 тыс. Кроме того, 21 тыс. сотрудников Thomas Cook потеряют работу. В выигрыше остаются конкуренты Thomas Cook, акции которых растут на торгах в Лондоне, так как огромный поток клиентов Thomas Cook будет искать себе другого поставщика туристических услуг.