Несмотря на то, что выходные прошли вроде бы без особых «приключений», но радоваться этому особенно нечего. Первая половина дня понедельника начала подкидывать на рынок негатив прямо-таки стахановскими темпами. Сначала появилось сообщение о начале процедуры банкротства старейшей в мире туристической всемирно известной компании Thomas Cook. Может быть, масштабы компании и не столь велики, но само ее имя это один из символов современного мира потребления. «Есть заграницей контора Кука. Если вас одолеет скука и вы захотите увидеть мир — остров Таити, Париж и Памир…». Все «Мистеры Твистеры» пользовались ее услугами. И что мы видим теперь?— Tomas Cook collapsed… The travel company filed for liquidation… Короче, настроение с утра испорчено.

Но все же если бы только это, то погоревали бы и забыли. Но дальше пошли более серьезные вещи. С утра вышли данные PMI по промышленности и сфере услуг во Франции и Германии. А это, как известно, два основных локомотива европейской экономики, тянущих за собой все остальные страны «PIGS». И что мы видим? Одно слово — кошмар, кошмар, кошмар. Если во Франции все индексы PMI снизились, но все же находятся выше критически важной отметки в 50 пунктов, то в Германии все они ниже 50, а промышленный PMI так вообще опустился до самого низкого уровня за последние 7 лет и находится на отметке в 41,4 пункта. И это при том, что аналитики ожидали 43 пункта.

Казалось бы где Германия, а где — Штаты? Но реакция участников рынка была фактически мгновенной. Если до выхода данных по PMI фьючерсы на основные американские индексы находились в достаточно комфортной зоне и прибавляли вплоть до 0,5% к закрытию пятницы, то после появления данных по немецкому PMI они резко развернулись и буквально рухнули, опустившись даже ниже нулевой отметки. Что может спасти ситуацию сегодня, так это выход предварительных данных по тем же PMI за сентябрь уже по американской экономике. Консенсус-прогноз аналитиков пока обнадеживает. Они ждут даже небольшого роста значений этих индексов. Ну, а что будет по факту, мы узнаем в 16-45 мск. И скорее всего исход сегодняшних торгов будет зависеть в первую очередь именно от этих данных.

А в целом участники рынка на этой неделе будет продолжать определяться со своей текущей позицией и ждать более определенных сигналов от рынка в целом и общеэкономического (и политического!) окружения в частности.

Из наиболее интересных и ожидаемых событий на этой неделе — это выход макроданных по товарам длительного пользования, а также квартальная отчетность одного из безусловных лидеров рынка микрочипов — компании Micron Technology (MU). Данные по заказам на товары длительного пользования появятся в пятницу, а отчетность Micron появится в четверг сразу же после окончания основной торговой сессии.