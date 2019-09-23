Теханализ: "Сургутнефтегаз" ап - просадки выкупаются "быками"
Падение бумаг от 39 руб. приостановилось. Напомним, что 18 сентября глава компании опроверг информацию о байбэке, после чего акции развернулись вниз. Но выкуп 1%-ой просадки на пятничных торгах напомнил «медведям», что спекулятивный скачок в бумагах не обязан сходить на нет. Вполне возможно, что ранее бумаги были недооценены, а скачок вывел их на справедливые уровни, иначе как объяснить поступательный выкуп волны падения за 4-10 сентября.
Трендовые индикаторы не формируют отчетливой картины, что логично в условиях размашистого треугольника на дневном графике (красные линии). Обновление максимумов, сформированных после дивидендного гэпа, подтвердит краткосрочной «бычий» тренд от синей линии поддержки.
Краткосрочный сценарий разбивается на два в зависимости от того, куда выйдут котировки из треугольника – наверх или вниз. На мой взгляд, в обозримой перспективе вырасти выше 40 руб. будет непросто. Допускается вариант перехода в боковик вблизи текущих уровней.
Долгосрочная картина осторожно позитивная до момента, пока котировки не вернулись ниже поддержки 35,9-36 руб. Тогда можно будет говорить о затухании среднесрочного up-тренда от июля текущего года. Долгосрочная тенденция как таковая с 2015 г. отсутствует.
Если подъем в сторону 40 руб. удастся продолжить, то сентимент сменится на умеренно позитивный. На мой взгляд, к подобному сценарию стоит отнестись с осторожностью, так как импульсный рост несет в себе риски глубокой коррекции. Но недавний выкуп просадки к 34 руб. вносит определенный позитив.
Уровни поддержки: 35,9 / 34,25 / 32,5
Уровни сопротивления: 39,9 / 41,8 / 44
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