На прошедшей неделе основным событием стало заседание ФРС США. Американский регулятор снизил базовую ставку до 1,75-2%, что, тем не менее, было в рамках ожиданий. Рынок американских акций консолидировался у достигнутых уровней. Ставки по казначейским облигациям продемонстрировали снижение. Доходности к погашению 10-летних гособлигаций США снизились на 17 б.п., до 1,72%, что оказало поддержку евробондам развивающихся рынков. Индексы EMBI+ и CEMBI прибавили соответственно 0,9% и 0,3% за неделю. Аналогичные индексы российских еврооблигаций – EMBI+ Russia и CEMBI Russia – выросли на 1,3% и 0,1%.

На рублевом долговом рынке происходила консолидация. Ставки вдоль кривой ОФЗ практически не изменились. Индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи выросли в пределах 0-0,2%. На фоне низких рублевых ставок увеличилась активность на первичном корпоративном рынке. Облигации размещали такие эмитенты, как ХКФ, «Тинькофф Банк», СУЭК, «Почта России» и «Норильский Никель».

На дальнейшую динамику рынков могут повлиять, во-первых, развитие темы переговоров между крупнейшими экономиками по торговым вопросам и, во-вторых, выход статистики по экономике США. При этом стоит отметить, что приток средств глобальных инвесторов в облигации развивающихся стран продолжается, что является одним из факторов сужения спредов.

Рублевый долговой рынок сохраняет инвестиционную привлекательность благодаря высоким реальным ставкам и замедлению инфляции (по недельным данным Росстата, снизилась уже до 4,1-4,2%), а также вероятному очередному снижению ключевой ставки ЦБ РФ в этом году.

Рубль

Рост цен на нефть помог рублю показать динамику лучше рынка: индекс валют развивающихся стран EMCI снизился на 0,9%, рубль укрепился на 0,6% по отношению к доллару. В ближайшее время общий настрой к валютам развивающихся стран снова может стать основным фактором, определяющим динамику российской валюты. При этом волатильность в рубле может сохраниться. Краткосрочный прогноз по курсу рубля – в диапазоне 63,5-65,5.