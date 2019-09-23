Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке становится наиболее серьёзным фактором неопределенности для нефтяного рынка. В настоящий момент особое беспокойство вызывает вопрос того, как Иран ответит на новый раунд жестких санкций со стороны США.

Санкции в отношении иранского Нацбанка и резервного фонда, на наш взгляд, нанесут серьезный удар иранской экономике, которая уже лишена значительного драйвера роста в виде ограничений экспортной компоненты. Наиболее опасным в данной ситуации нам видится тот факт, что Иран сейчас де-факто «загоняют в угол», а в этом положении от республики можно ожидать весьма радикальных действий.

На наш взгляд, также выросли риски активизации террористической активности в ближневосточном регионе. В этой связи мы ожидаем сохранения геополитической премии в нефтяных ценах и ее возможного роста до конца осени. По нашим оценкам, текущий процесс возвращения Ирану роли «мирового злодея» является глобальным и может привести к значительным изменениям геополитической обстановки на нефтяном рынке.

Почти любые витки эскалации в данной плоскости могут приводить к увлечению риск-премии в котировках нефти на $2-4. В перспективе недели мы ожидаем движения нефтяных цен в широком диапазоне $63-67.



