Сегодня напряженность на американском межбанковском рынке снизилась, ставки вернулись в диапазон ФРС США по Fed Funds. ФРБ Нью-Йорка удалось сбить ажиотаж, ставка репо-овернайт снизилась до 1.92%, SOFR упала до 1.86%. Вторую неделю американский ЦБ проводит дополнительное фондирование на межбанке, предоставляя ежедневные кредиты репо-овернайт на сумму 75 млрд. долл. На прошлой неделе, в период ажиотажа ставки доходили до 10%, и ФРБ Нью-Йорка пришлось впервые за 10 лет начать операции репо-овернайт с американскими казначейскими облигациями, агентскими и ипотечными бондами.

На прошлой неделе спрос был выше лимита в 75 млрд. долл., а в понедельник оказался ниже этой цифры, 65.8 млрд. По плану американского центробанка, операции по фондированию будут проводиться до 10 октября. К ежедневному предложению в 75 млрд. долл. овернайт решено добавить 14 дневное фондирование на 30 млрд. долл.; всего ФРБ Нью-Йорка, начиная с 24 сентября, планирует провести три таких операции.

В целом, многие эксперты сходятся во мнении, что периодически сложности с ликвидностью на американском межбанковском рынке будут давать о себе знать. Об этом, в частности, заявил бывший руководитель финансовых операций ФРБ Нью-Йорка Саймон Поттер. По его мнению, со временем объем спроса на ликвидность со стороны банков будет нарастать, и в этих условиях центробанку придется все время увеличивать предложение ликвидности.

Некоторые эксперты говорят о неизбежности возобновления операций количественного смягчения. Собственно, о возможном возобновлении операций QE на прошлой неделе говорил глава ФРС Джером Пауэлл. Пока у экспертов нет единого мнения, из-за чего происходят провалы в ликвидности. Однако сам факт возникновения этой проблемы говорит о том, что в финансовой системе США возникли серьезные дисбалансы, которые без вмешательства ФРС решить нельзя.