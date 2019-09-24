Российский рынок акций на старте недели оказался под давлением со стороны внешнего фона. При этом торговая активность была пониженной, обороты заметно снизились относительно средних значений за последний месяц. В акциях индекса МосБиржи наторговали на 33,7 млрд руб.

В первой половине понедельника по всем ключевым мировым рынкам прошла локальная волна распродаж, спровоцированная слабыми данными по деловой активности в промышленном секторе Германии и еврозоны. В частности, немецкий PMI опустился до минимальных значений с 2009 г. Страна находится на грани рецессии. Учитывая то, что Германия является главным промышленным локомотивом Европы, слабая макростатистика в том числе намекает на перспективу замедления спроса и на сырье, что в свою очередь уже негативным образом может отражаться на российских экспортерах.

На этом фоне в понедельник слабую динамику показали европейские фондовые индексы, в среднем потерявшие 0,8-1%. В это же время курс EUR/USD вновь опустился ниже 1,10.

А вот в США предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора, рассчитываемый Markit, вырос до 51 п., тогда как аналитики ожидали повторения результата августа 50,3 п. Показатель выше 50 пунктов говорит о росте экономической активности, ниже 50 – о сокращении. Так что ситуация за океаном по-прежнему гораздо более оптимистичная, чем в Европе.

К концу торгов понедельника по многим российским бумагам удалось отыграть часть потерь. Если бы не пятничные «высокий» аукцион закрытия, наш рынок завершил бы торги в небольшом плюсе. То есть в целом пока не наблюдается какой-то по-настоящему высокой распродажной активности.

По индексу МосБиржи базовым сценарием по-прежнему является временный переход в формат боковой консолидации. Ближайшая сильная область поддержки расположена в районе 2750-2760 п. Внешних причин для более серьезной просадки пока не появляется. В это же время участники рынка не находят локальных драйверов для роста, которые бы позволили подняться к новым историческим максимумам – выше уровня сопротивления 2850 п.

В сложившейся ситуации, на мой взгляд, выглядит оправданной тактика выкупа локальных просадок в фундаментально интересных бумагах. Например, из последних относительно сильных снижений можно выделить падение бумаг Интер РАО, Яндекса. По Интер РАО сильная область поддержки расположена около 4,40-4,45 руб., в Яндексе – в диапазоне 2200-2250 руб. То же самое может касаться обыкновенных акций Сбербанка, трендовая поддержка у которых находится в районе 220-225 руб.

В российских облигациях сейчас временное затишье. Индексы корпоративных и государственных долговых бумаг (RUCBICP и RGBI) просто стоят на месте. Но если мы говорим о перспективе ближайших месяцев, то оцениваем вероятность их движения к новым максимумам как высокую. В этом плане ставка на длинные бумаги выглядит вполне оправданной с целью поймать переоценку на фоне снижения рублевых ставок. Причем корпоративные облигации при прочих равных обладают большим потенциалом, так как ранее немного отстали от динамики ОФЗ.

На валютном рынке тем временем ожидаемо сохраняется стабильная ситуация. Амплитуда колебаний в паре USD/RUB в последние сессии остается невысокой. Предпосылок к масштабным движениям пока нет. В среднесрочной перспективе можно ориентироваться на две ключевых границы: снизу это широкий диапазон поддержки 62,5-63,5, а сверху зона торможения находится около 65-65,5. Конкретно сегодня более высокие шансы на умеренное укрепление рубля, учитывая фактор налогового периода.

Нейтральная картина складывается на рынке нефти. Фьючерсы Brent начали просто консолидироваться около $64-65. В СМИ появляется достаточно много противоречивых заявлений о сроках потенциального восстановления добычи в Саудовской Аравии. Но участники нефтяного рынка, судя по всему, пока учитывают лишь официальный прогноз, предполагающий возврат к прежним объемам производства уже не следующей неделе.

Общий взгляд на дальнейшие перспективы по динамике фьючерсов Brent остается умеренно позитивным. Геополитическая премия в цене после событий в Саудовской Аравии не должна позволить вернуться на исходные позиции к $60. Наоборот, сохраняются шансы на тестирование области $67-70.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,26%, нефть Brent в минусе на 0,39%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет выше уровня закрытия понедельника.