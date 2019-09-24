По итогам вчерашних торгов американские биржевые площадки закрылись в основном на отрицательной территории на фоне опубликованных данных по экономике Европы и США.

Поводом для пессимизма стали показатели экономики Германии. Так, согласно данным исследовательской организации IHS Markit, промышленный PMI локомотива Европы в сентябре упал до значений кризисного 2009 года и составил 41,4 пункта. Значение индекса промышленного PMI Франции также оказалось хуже ожиданий экспертов, а падение активности в промышленном секторе еврозоны стало самым глубоким с октября 2012 года.

Немного сгладили настроения инвесторов смешанные данные по экономике США, согласно которым число занятых в секторе услуг в сентябре сократилась впервые за девять с половиной лет, а производственная активность выросла, превысив ожидания аналитиков.

В понедельник индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,01%, закрывшись на отметке 2991,78 пунктов, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,06%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,06%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два базисных пункта, до 1,70%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на пять базисных пунктов, до —0,57% годовых.

Нефтяные котировки в понедельник выросли на 0,2%, закрывшись на отметке $64,41. Слухи о том, что Саудовская Аравия достаточно быстро восстановит добычу нефти, сократившуюся после атаки на структуры Saudi Aramco, вновь отбросили «быков» от значимого уровня $65, который в текущей ситуации служит своеобразной границей, определяющей размер премии за геополитическую напряженность на Ближнем Востоке.

На текущей неделе, помимо ситуации вокруг саудовской нефти, рынки традиционно будут отыгрывать статистику по недельным запасам «черного золота» от API и данные от Минэнерго США, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно.

Индекс МосБиржи в понедельник снизился на 0,39%, закрывшись на отметке 2785,46 пунктов. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2760 и 2745 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2810 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 135000 и 133000. Сопротивления — 137200 и 139200 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,83 руб./$, прибавив 0,27% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,80 и 63,55. Сопротивления расположены на уровнях 64,20 и 64,45.