Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон.

В рамках наших прежних ожиданий преобладает риск продолжения коррекции. Мировые площадки снижаются на неуверенности за будущий экономический рост, что подтверждается актуальными данными макроиндикаторов, а также из-за временного перерыва в торговых переговорах США и Китая. Вероятно, стороны прорабатывают ряд технических вопросов в ходе телефонных бесед, однако участникам рынка об этом ничего не известно. Учитывая, что индексы США торгуются вблизи максимумов, логично предположить продолжение локального снижения, так как поводов для оптимизма и продолжения роста практически нет. Беспокойство вызывает ситуация в еврозоне и Китае при более стабильном положении в США. Накануне предварительные данные по индексу деловой активности PMI подтвердили опасения.

Данные по Германии вышли хуже ожиданий и зафиксировали минимальное значение индекса с кризисного 2009 года, что является важным сигналом. По еврозоне в целом ситуация немного лучше, но также зафиксирован провал показателя. Более того, немецкий Бундесбанк признал, что экономика Германии в 3 кв. 2019 находится в фазе технической рецессии, то есть наблюдается падение ВВП 2 кв. подряд – пока незначительное. Регулятор рассчитывает, что это временное явление, связанное с достигнутым ранее перепроизводством, однако повод для опасений получен, так как Германия – ведущая европейская экономика. Марио Драги заявил, что задел для дальнейшего сокращения ключевой ставки, которая равна 0, сохраняется. Вероятно, отрицательная ставка станет одним из первых серьезных решений Лагард в качестве нового главы ЕЦБ.

Усиление давления на Иран влияет не только на сырьевой рынок, но и на остальные секции. К обвинениям США и Саудовской Аравии присоединились ведущие европейские страны, таким образом говорить о смягчении санкций в ближайшее время не стоит. Саудовская Аравия сообщила, что полностью восстановит добычу нефти на следующей неделе, цены на нефть пока реагируют слабо. Ожидаем, что период повышенных цен сохранится еще какое-то время после восстановления добычи, а затем при падении напряженности в регионе сырье продолжит дешеветь на опасениях за замедление спроса. Рубль укрепился к доллару до ключевого уровня 63.80, от которого будет зависеть дальнейшее движение. Российские индексы снижаются, однако наблюдаются покупки по рынку, пока слабые, но при улучшении внешнего фона они могут увеличиться. Пока же интерес наблюдается только к узкому перечню компаний.