Вчерашний торговый день был интересен прежде всего публикацией предварительных индексов деловой активности в ЕС и США. Данные по европейской экономике вновь оказались разочаровывающими, причем как в разрезе всего ЕС в целом, так и в отношении стран-лидеров региона. Предварительный PMI в производственном секторе ЕС опустился с 47 до 45,6 пунктов, показатель в сфере услуг снизился с 53,5 до 52 пунктов, в результате композитный PMI все ближе подбирается к уровню в 50 пунктов (вчерашнее значение: 50,4 пункта, что является минимальным уровнем с момента долгового кризиса ЕС). В разрезе отдельных стран, пожалуй, наибольшего внимания заслуживает индекс в производственном секторе Германии, который большую часть года находится ниже отметки в 50 пунктов, однако в сентябре опустился до 41,4 пункта (минимумы с 2009 г.).

Опубликованные уже вечером данные по американской экономике, несколько сгладили негатив. Здесь, напротив, мы увидели умеренное восстановление индексов – показатель в промышленности подрос с 50,3 до 51 пункта, в сфере услуг с 50,7 до 50,9 пункта. В целом американская экономика по-прежнему в сравнении с европейской чувствует себя лучше, но и здесь заметны признаки замедления. Что касается влияния статистики на рынки, то ухудшение макроданных на данный момент может восприниматься как фактор в пользу продолжения монетарных стимулов со стороны ведущих ЦБ, что толкает доходности на долговом рынке вниз (доходности немецких гособлигаций на участке кривой от года до десяти лет опустились на 2-6 пунктов). В то же время заметного влияния на рисковые активы на данный момент, скорее, не оказывается.

Из других тем на рынках продолжаем следить за торговыми отношениями США и Китая. Глава Минфина США С.Мнучин вчера сообщил, что торговые переговоры с вице-премьером Китая Лю Хе состоятся в Вашингтоне на неделе, начинающейся с 7 октября. Мнучин в позитивном ключе отозвался о возобновлении Китаем покупок сельскохозяйственной продукции, но отметил, что в дискуссии «самый важный вопрос – интеллектуальная собственность». Как мы отмечали ранее, на наш взгляд, пока нет никаких оснований считать, что стороны близки к консенсусу в этом вопросе, однако временное перемирие сторон на фоне увеличения покупок сельскохозяйственной продукции Китаем в обмен на отсутствие новых импортных пошлин и послабления для Huawei возможно.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги коррекцией на 0,4% по индексу Мосбиржи. Сильных внутренних драйверов для российского рынка на данный момент мы не видим, и в базовом сценарии ориентируемся на консолидацию индекса Мосбиржи под отметкой в 2800 пунктов.