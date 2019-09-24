В понедельник рынок в целом оставался в режиме консолидации, котировки высоколиквидных бумаг двигались разнонаправлено. Новатэк (NVTK) подорожал на 1.5%, Норникель (GMKN) – на 1.1%, АФК Система (AFKS) и Московская биржа (MOEX) – на 0.6%. Тем временем в минусе закрылись Полюс (PLZL, —1.7%), НЛМК (NLMK, —1.6%), МТС (MTSS, —1.3%), Лукойл (LKOH, —1.3%). Активность на рынках в целом остается сравнительно низкой из-за неопределенности в отношении итогов переговоров по торговым вопросам между США и КНР, а также влияния геополитических рисков.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подорожали на 24.9%, Аптечной сети 36.6 (APTK) – на 4.7%, Томкой распределительной компании (TORS) – на 4.3%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно без заметных движений, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы немного понизились, по азиатским наблюдается некоторое повышение.

Консолидация по индексу РТС пока остается актуальным сценарием. Трейдеры на мировых рынках акций в целом (включая развивающиеся) не проявляют высокой активности, ожидая прогресса в торговых переговорах между США и КНР (встречи на высшем уровне, как сообщается, состоятся на следующей неделе). На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 64.0 по паре доллар-рубль.



