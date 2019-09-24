Трейдеры на мировых рынках акций не проявляют высокой активности
В понедельник рынок в целом оставался в режиме консолидации, котировки высоколиквидных бумаг двигались разнонаправлено. Новатэк (NVTK) подорожал на 1.5%, Норникель (GMKN) – на 1.1%, АФК Система (AFKS) и Московская биржа (MOEX) – на 0.6%. Тем временем в минусе закрылись Полюс (PLZL, —1.7%), НЛМК (NLMK, —1.6%), МТС (MTSS, —1.3%), Лукойл (LKOH, —1.3%). Активность на рынках в целом остается сравнительно низкой из-за неопределенности в отношении итогов переговоров по торговым вопросам между США и КНР, а также влияния геополитических рисков.
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подорожали на 24.9%, Аптечной сети 36.6 (APTK) – на 4.7%, Томкой распределительной компании (TORS) – на 4.3%.
Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно без заметных движений, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы немного понизились, по азиатским наблюдается некоторое повышение.
Консолидация по индексу РТС пока остается актуальным сценарием. Трейдеры на мировых рынках акций в целом (включая развивающиеся) не проявляют высокой активности, ожидая прогресса в торговых переговорах между США и КНР (встречи на высшем уровне, как сообщается, состоятся на следующей неделе). На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 64.0 по паре доллар-рубль.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190924/830346926.html