Пока не прояснится, как быстро Саудовская Аравия оправится от атаки, покупать нефть страшновато
Российский рынок акций вчера снизился на 0,4%, однако днем просадка была намного больше, но после обеда на рынок осторожно вернулись покупатели. В общем-то для снижения пока нет никаких поводов, и его пора прекращать.
Сегодня с утра американские фьючерсы подрастают в пределах 0,2% и это дает хороший шанс начать восстановление после почти недельного падения. Первой целью роста Индекса Мосбиржи является район чуть выше 2800 пунктов.
На поддержке в 230 руб закрылся вчера Сбербанк. Ждем его роста сегодня, но до ближайшего сопротивления ему еще двигаться около 10 рублей.
Излишне перепродан «Лукойл». Если его поддержит нефть, то бумага вновь устремиться в сторону 5500. А вот «Роснефть» вчера закрылась в «зеленой» зоне? и сегодня рост в бумагах вполне может быть продолжен.
Намного лучше рынка вчера чувствовал себя «Норильский Никель», прибавив по итогам дня более процента. Бумага сильно перекуплена, к тому же цены на никель сегодня торгуются около нуля, а палладий слабо снижается. Скорее всего, сегодня ГМК будет снимать перекупленность и будет в аутсайдерах рынка.
Рубль в паре с долларом смог закрепиться под отметкой 64 и сегодня на поддержке налогового периода продолжит рост. Однако потенциал укрепления не велик: в районе 62,8 располагаются минимумы этого года по паре доллар-рубль и для их пробития нужны более весомые поводы.
Кроме налогового периода ждем поддержки для российской валюты от мировых котировок доллара. Вчера пара евро-доллар закрылась под уровнем 1,10 и сегодня с утра продолжает там оставаться. Здесь же недалеко проходит поддержка, от которой пара вполне может развернуться вверх и придать рублю силы для укрепления.
Нефть находится на уровне вчерашнего закрытия глобальных рынков в районе 64,4 доллара за баррель и с утра не подает признаков жизни. Пока не прояснится вопрос, насколько быстро Саудовская Аравия оправится от террористической атаки, покупать страшновато – если ремонт разрушенных мощностей действительно удастся завершить до конца сентября, то нефть краткосрочно может просесть в район 62 долларов.
Однако мы все-таки ждем смещения торгов ближе к отметке 67 долларов за баррель.
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