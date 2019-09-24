Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2780-2795 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2770, 2760 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2800, 2810 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Явные предпосылки для его масштабного направленного движения от текущего уровня пока отсутствуют.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов выступит динамика нефтяных котировок. Косвенное влияние на локальный рынок акций также может оказать вечерняя публикация сентябрьского значения индекса потребительского доверия от CB в США (17.00 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.39%) и РТС (-0.28%) завершили торги с умеренным понижением. Они не сумели удержаться на неожиданно высоких уровнях пятничного закрытия, которые были достигнуты за счет активных покупок в ряде голубых фишек во время аукциона закрытия. Если же исключить указанный фактор, то рублевый индекс МосБиржи продолжил свое боковое движение, наметившееся в пятницу во второй половине дня. Пока что он сумел удержаться выше трехнедельного уровня поддержки, расположенного в районе 2770 п. Таким образом, среднесрочная техническая картина в нем выглядит нейтральной.

Вчерашнее состояние внешнего фона можно было оценить скорее как негативное. Наиболее тревожным внешним сигналом стало заметное внутридневное ухудшение настроений на нефтяном рынке. Отчасти оно было связано с очередной сменой преобладающих ожиданий по поводу перспектив заключения торгового соглашения между США и Китаем. Еще в минувшую субботу в СМИ звучали заявления о том, что двухдневные консультации на уровне замминистров перед последующим раундом переговоров были признаны «конструктивными». Однако оптимизм по этому поводу «испарился» на фоне известия о том, что китайская делегация завершила свой визит в США досрочно.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние бэквордации величиной в 6.8 п., или около 0.5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют умеренно негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сдержанного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидерами падения среди голубых фишек выступили бумаги Лукойл (LKOH RM, —1.26%). Их вчерашняя слабость была обусловлена техническим фактором. Они отступили к уровню, на котором торговались в пятницу вечером, до момента сильного повышения в ходе аукциона закрытия.

Акции Алроса (ALRS RM, —1.18%) продолжают коррекционный откат после недавней неудачной попытки преодоления ближайшего значимого сопротивления, расположенного в районе 78 руб. Информационным поводом в пользу текущей слабости этих бумаг остается ожидаемое добровольно-принудительное приобретение эмитентом находившегося в федеральной собственности АО "Производственное объединение «Кристалл». Указанный актив представляет собой ограночное предприятие, находящееся в сложной финансовой ситуации.

Акции МТС (MTSS RM, —1.30%), как и бумаги «Лукойла», не сумели удержаться на неожиданно высоком уровне пятничного закрытия. Некоторым негативом для них стала новость о подписании эмитентом кредитных соглашений на общую сумму 120 млрд руб. Порядка 70 млрд из них были направлены на рефинансировании действующего кредита «Сбербанка» с увеличением срока погашения на 3 года. Предыдущий кредит в «Сбербанке» также привлекался в 2014 году с целью рефинансирования погашений по долгу компании и обеспечения запаса ликвидности. Бумаги МТС воспринимаются инвесторами как стабильные дивидендные акции. Поэтому наращивание долговой нагрузки эмитента представляется для них неблагоприятным сигналом.

Бумаги АФК Система (AFKS RM, +0.60%) пользовались поддержкой в связи с недавним достаточно неожиданным решением эмитента о выкупе собственных акций на открытом рынке. Вчера было опубликовано сообщение о том, что на прошлой неделе в рамках программы выкупа было суммарно приобретено более 9 млн акций. В минувший вторник средневзвешенная цена покупки составила 13.29 руб., а в среду – 12.92 руб., что существенно выше текущей цены указанных бумаг.

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.12%), Новатэк (NVTK RM, +1.51%), Татнефть-ап (TATNP RM, +1.29%), МосБиржа (MOEX RM, +0.56%), ОГК-2 (OGKB RM, +1.19%), Аптеки 36,6 (APTK RM, +4.72%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное повышение стоимости в пределах 0.3-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.4%. Японский индекс Nikkei225 прибавил 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением.