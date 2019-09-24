По итогам торгов 23 сентября индекс МосБиржи снизился на 0,39% до 2785,46 п., а РТС сходил вниз на 0,28% до 1373,49 п. Большую часть дня отечественный рынок пугался негативного развития в процессе переговоров США и Китая, а также существенного ухудшения статистики в Европе. Индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны упал до минимума почти за восемь лет, а в Германии вовсе более чем за десятилетие. Позже к вечеру стало известно об ухудшении индексов активности в США, но данную тему немедленно переложили на ожидания более мягкой политики ФРС. Естественно, что рубль на этом фоне смотрелся довольно сильно благодаря сохраняющейся высокой реальной доходности по сравнению с евро и американской валютой. Обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 0,99% на ожиданиях, что отчётность за II квартал будет слабой, так как может быть отражён убыток от продажи Denizbank. Кроме того, Сбербанк готовит пересмотр принципов формирования комиссии, что может ещё больше замедлить рост прибыли уже в IV квартале. В акциях ГМК «Норникель» (+1,12%) вновь отразился рост котировок палладия и никеля. Среди лидеров дня оказались привилегированные акции «Ленэнерго» (+3,24%), «НОВАТЭК» (+1,51%), привилегированные «Татнефть» (+1,29%), «ОГК-2» (+1,19%) и «Юнипро» (+1,18%). Интерес к бумагам «Татнефти» связан с предстоящей дивидендной отсечкой. Самыми слабыми были «ПИК» (-2,76%), «Интер РАО» (-2,0%), «М.Видео» (-1,8%), «Полюс» (-1,67%). Активность немного снизилась по сравнению с предыдущей неделей, к завершению торгов объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 33,696 млрд рублей.

Рубль укреплял свои позиции на фоне ожиданий дальнейшего смягчения политики ФРС и ЕЦБ. Данные в Европе продолжают ухудшаться, а в США не отличаются стабильностью, что может потребовать новых стимулирующих мер, которые ещё больше размоют ценность соответствующих валют. Плюс к этому пик налоговых платежей приходится на среду, а в среду также проводятся аукционы ОФЗ. Соответственно, укрепление рубля может продлиться до среды и быть довольно существенным. В этой связи нефть будет иметь ограниченное влияние на отечественную валюту.

Торги в США завершились разнонаправленным движением индексов. Настроение инвесторам портит слабая статистика из Европы. Однако ситуацию улучшило заявление китайской стороны об отсутствии повода для беспокойства в случае раннего отъезда сельскохозяйственных делегаций из штатов Монтана и Небраска. Собственная статистика США оказалась не столь плохой. Предварительный индекс производственной активности вырос в сентябре до 51,0 п., а в сфере услуг до 50,9 п., хотя ожидался рост до 51,3 п. Инвесторы предпочитали покупать бумаги с защитной природой. Так, в акциях FedEx (-2,09%) продолжились распродажи, а их стоимость упала до минимального значения с 2016 года. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,71%. По итогам дня DJIA вырос на 0,06% до 26949,99 п., а S&P 500 снизился на 0,01% до 2991,78 п.

Инвесторы в Азии проявляли осторожность, что, естественно, выразилось в низкой волатильности индексов. Слабость экономики Германии, неопределённость в экономике США, где корпорации могут показать падение прибыли второй квартал подряд, а также замедление азиатского локомотива в лице Китая не добавляют оптимизма. Китай немного снял напряжение с рынка новостями о закупке десяти судов с американской соей, что уже позволило поверить в прогресс торговых переговоров. Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Японии снизился в сентябре до 48,9 п. с 49,3 п. в августе, а в сфере услуг до 52,8 п. с 53,3 п. К 8:40 мск Nikkei 225 – 22115,55 п. (+0,17%), Hang Seng – 26300,20 п. (+0,30%), Shanghai Composite – 2992,50 п. (+0,52%).

Великобритания, Франция и Германия обвинили Иран в причастности к атаке на саудовскую нефтяную инфраструктуру, призвав Тегеран к новым переговорам по вопросам ядерной и ракетной программ, а также проблемам региональной безопасности. Нанесённый урон до сих пор остаётся загадкой, так как Reuters ссылается на свои источники, которые утверждают, что уже в конце сентября добыча нефти вернётся на прежний уровень, а вот Wall Street Journal пишет о сроках восстановления до нескольких месяцев. Кроме ближневосточного фактора, нефть будет реагировать на статистику по запасам в США. Предварительный опрос Reuters показал, что на рынке ждут снижения запасов на 0,8 млн бар. за прошлую неделю. К 9:00 мск Brent – $64,39 (-0,59%), WTI – $58,33 (-0,53%), золото – $1528,3 (-0,21%), медь – $5776,13 (+0,33%), никель – $17390 (-0,46%).

Индекс доллара подрастал на 0,07% до 98,67 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 1,715%. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,099 (-0,05%), GBP/USD – $1,243 (-0,02%), USD/JPY – 107,61 (+0,08%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские рынки незначительно растут, нефть удерживается выше $64 за баррель Brent. Новости о закупках американской сельскохозяйственной продукции Китаем вселяют определённый оптимизм по поводу предстоящих торговых переговоров. Отечественный рынок может отыграть часть потерь предыдущего дня, а рубль продолжит укрепляться перед пиком налоговых платежей и размещением ОФЗ.