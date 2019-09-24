Внешний фон на открытии торгов вторника складывается неоднозначный. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленны.

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились менее чем на 0,1%. Инвесторы заняли выжидательную позицию на фоне неопределенности в отношении торгового вопроса, а также смешанных данных о состоянии экономики США и Европы. В промышленном секторе еврозоны все еще наблюдается существенное замедление, в то время как в аналогичном секторе США отмечается рост. Президент США Дональд Трамп, тем временем, не намерен заключать с КНР временного торгового соглашения, а нацелен на широкомасштабную сделку, что может еще больше увеличить сроки переговоров.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,2% в рамках коррекции.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 1%.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225 после продолжительных выходных прибавил 0,2%. Индексы Китая увеличиваются примерно на 0,5% после заявлений министра финансов США Стивена Мнучина о запланированном возобновлении торговых переговоров через 2 недели.

Нефтяные фьючерсы утром теряют около 0,5%, после повышения накануне. Инвесторы не могут определиться с направлением движения, с одной стороны опасаясь за состояние мировой экономики и перспективы спроса, а с другой получая поддержку от более ограниченного предложения в Саудовской Аравии. Цены на нефть Brent удерживают поддержку 63,80 доллара, а котировки WTI все еще консолидируются у сопротивления 58,70 доллара. Во вторник и среду внимание участников рынка переключится на данные по запасам в США.

События дня

• индекс делового оптимизма Германии Ifo в сентябре (11.00 мск)

• индекс потребительского доверия США в сентябре (17.00 мск)

• заседание совета директоров ФосАгро по вопросу дивидендной политики

• заседание совета директоров Газпрома по долгосрочной программе развития

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги понедельника в умеренном минусе, отступив от минимумов дня. Рублевый индикатор смог удержать поддержку 2775 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), закрепление ниже которой будет означать смену краткосрочного тренда на нисходящий. Ближайшим сопротивлением для индикатора выступает отметка 2800 пунктов. Индекс РТС остается выше отметки 1360 пунктов со следующим сопротивлением на уровне 1375 пунктов. Оба индекса, несмотря на просадки в течение дня, пытаются восстановиться от локальных минимумов.

Рубль при этом продолжил укрепление против доллара и евро. Пара доллар/рубль к концу сессии вернулась к поддержке 63,80 руб, пробой которой направит ее на обновление сентябрьского минимума 63,66 руб. Пара евро/рубль опустилась к минимуму с конца июля 69,95 руб, завершив день выше психологически важной отметки 70 руб. Рубль сохраняет склонность к росту.

Утром российские фондовые индексы могут выйти в незначительный плюс ввиду некоторого улучшения мировых настроений, в то время как рубль может приостановить повышение у локальных максимумов на фоне коррекции нефтяных цен. В целом обстановка на мировых площадках спокойная, что, вероятно, обеспечит сдержанные движения и на рынке РФ, у которого на данный момент все еще есть шансы удержать ближайшие поддержки и сохранить краткосрочный восходящий тренд.



