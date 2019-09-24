Рынок акций РФ и рубль в начале дня мало изменятся в отсутствие сильных сигналов. Курс доллара продолжит колебания вблизи отметки 64 рубля.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается несущественное отклонение индекса Мосбиржи в пределах 0,1-0,3% в районе 2780-2795 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2770 и 2760 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2800 и 2810 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Консолидация индекса РТС пока остается актуальным сценарием, оценивает Антон Старцев из компании "Олма".

"Трейдеры на мировых рынках акций в целом (включая развивающиеся) не проявляют высокой активности, ожидая прогресса в торговых переговорах между США и КНР (встречи на высшем уровне, как сообщается, состоятся на следующей неделе). На валютном рынке РФ в начале торгов вероятно продолжение консолидации курса вблизи отметки 64 рубля за доллар", — оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах изменились разнонаправленно в пределах 0,1% на фоне слабых макроэкономических данных по Германии и сохранении беспокойства относительно развития торгового конфликта между США и КНР.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются на 0,2-0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно — в пределах 0,3%, японский Nikkei 225 повысился на 0,1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,3%.

Стоимость нефти снижалась на 0,6%, до 64,39 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,0990 доллара против 1,0994 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок начал неделю снижением по биржевым индексам на фоне негативной динамики западных фондовых индикаторов. Неуверенная динамика рынка нефти не дала повода для активизации покупок. К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,39%, до 2785,46 пункта, долларовый индекс РТС уменьшился на 0,28% до 1373,49 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 17 копеек и составил 63,84 рубля, евро — на 39 копеек, до 70,17 рубля, следует из данных Московской биржи.