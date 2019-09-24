Газпром: сложности в Европе сохраняются, ожидаем объявлений в конце 2019

Европейский рынок. В краткосрочном периоде давление на спот-цены в Европе сохранится, и средняя цена реализации газа в 2019П составит $215/тыс. куб. м. В Европе лишь около 30% контрактов Газпрома имеют газовую привязку, в то время как формулы цен, индексируемые по хабам, в основном привязаны к ценам на газ на месяц вперед и более, что объясняет ожидания средней цены выше $200/тыс. куб м при сохранении бенчмарков ниже $115/тыс. куб. м.

Амурский ГПЗ и ГПЗ в Усть-Луге. Ожидаемые инвестиции по этим двум проектам сопоставимы: общие капзатраты на Амурский ГПЗ составят 950 млрд руб. (с учетом НДС), тогда как для строительства ГПЗ в Усть-Луге потребуется 750 млрд руб. без НДС (или почти 940 млрд руб. с учетом НДС). Проекты близки и по плановым показателям газоперерабатывающей мощности: 42 млрд куб. м. и 45 млрд куб. м. соответственно.

Наше мнение. Мы по-прежнему наблюдаем сложную конъюнктуру рынка в Европе, и это оказывает давление на котировки Газпрома, особенно вкупе с ограничением доступной мощности трубопровода OPAL и задержкой в получении разрешения на строительство Северного потока-2 от Дании. Однако 28 ноября Газпром представит обновленную дивидендную политику (мы ожидаем доходность 8% за 2019), что должно поддержать акции попутно с появлением большей ясности по ситуации в Европе.

Новатэк: АСПГ-1 и повышение дивидендных выплат на повестке

Стратегия и рост. Закрыв сделки по продаже долей АСПГ-2 партнерам и сохранив долю 60%, Новатэк уже планирует следующий масштабный проект – Арктик СПГ-1. Он будет использовать запасы газа Геофизического, Трехбугорного и Солетско-Ханавейского участков, а мощность СПГ может составить до 20 млн т в год. Компания также рассматривает возможность повысить цель по производству СПГ в 2035 до 70 млн т против намеченных ранее 57 млн т. Обновление стратегии ожидается в 2020-21.

Подход к дивидендам. Наряду с обновлением стратегии, Новатэк планирует увеличить коэффициент дивидендных выплат (с текущего уровня 30% от скорректированной чистой прибыли). Это может произойти уже в 2020, когда прояснится структура финансирования капзатрат на АПСГ-2 ($21.3 млрд) и будут сняты нефинансовые гарантии по Ямал СПГ.

Наше мнение. Новатэк зарекомендовал себя как лучшая история роста в российском нефтегазовом секторе, и, с учетом проекта АСПГ-1, должен сохранить этот статус. Тогда как АСПГ-2 уже в существенной степени включен в котировки (оценка Новатэка 12.6x EV/EBITDA 2019П), мы считаем изменения в дивидендном подходе следующим важным катализатором, т.к. это повысит доходность компании с текущего уровня 2% в год.

ЛУКОЙЛ: устойчив в текущей конъюнктуре, в планах объявление выкупа акций

Обратный выкуп. ЛУКОЙЛ подтвердил, что планирует в ближайшее время объявить о следующем выкупе; как и ранее, компания будет нацелена на погашение выкупленных акций. ЛУКОЙЛ распределяет располагаемый FCF в пропорции 50:50 между возвратом акционерам через выкуп и инвестициями в органический рост (приоритет) или M&A.

Ситуация в добыче и переработке. Полагая, что ограничения в рамках соглашения ОПЕК+ будут сохранены для поддержания баланса на рынке, ЛУКОЙЛ продолжает фокусироваться на добыче на высокомаржинальных активах, допуская естественное снижение добычи на зрелых месторождениях. ЛУКОЙЛ считает налоговые условия на внутреннем рынке удовлетворительными после корректировки параметров демпфера и не ожидает значительных капзатрат в сегменте переработки в ближайшее время.

Наше мнение. Мы считаем, что текущая стратегия по добыче и хорошие балансовые показатели ЛУКОЙЛа укрепляют позицию компании в нестабильной рыночной среде. Ключевым краткосрочным катализатором является выкуп: с учетом $1.6 млрд, потраченных на приобретение акций в рамках оферты, у ЛУКОЙЛа, по нашим оценкам, осталось около $1.4 млрд располагаемого FCF 2019 для выкупа.