Объемы торгов на рынке ОФЗ вчера по-прежнему были небольшими: оборот на МосБирже составил всего 18 млрд руб. При этом вторую сессию подряд рынок закрылся практически без изменений. Дальний конец кривой сместился вверх в среднем на 1 бп, среднесрочный сегмент завершил день на уровнях пятницы. Два выпуска выглядели несколько слабее остальной кривой: ОФЗ-26225 (YTM 7,28%, +2 бп в доходности) и ОФЗ-26223 (YTM 6,77%, также +2 бп). На локальных долговых рынках других развивающихся стран единого направления не было: 10-летние бумаги Венгрии и Мексики снизились в доходности на 7–10 бп, аналогичные инструменты Индонезии и Бразилии – выросли на 2–4 бп.

Сегодня Минфин объявит параметры последнего в этом квартале аукциона по размещению ОФЗ. С начала июля из запланированных 300 млрд руб. министерство привлекло на внутреннем рынке 230 млрд руб. Однако, на наш взгляд, несмотря на некоторое отставание от плана, Минфин вряд ли станет увеличивать лимит и в очередной раз предложит инвесторам бумаги на 20 млрд руб. На прошлой неделе директор департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский заявил, что Минфин не видит необходимости в отмене лимита размещений на аукционах до конца 2019 г. Начиная с середины августа Минфин чередует аукционы среднесрочных и длинных ОФЗ. Если он решит и дальше следовать этой тактике, то завтра мы, скорее всего, увидим в «меню» один из среднесрочных выпусков (на прошлой неделе Минфин размещал длинный ОФЗ-26225). Однако в конечном итоге выбор, на наш взгляд, в значительной степени будет зависеть от того, как сегодня будет складываться ситуация на вторичном рынке.