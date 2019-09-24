Глядя на рынок фондирования через систему «трех спредов» – ставок Ruonia о/н и вмененного долларового свопа о/н против ключевой ставки (-31 бп и —16 бп, соответственно) и против друг друга (+15 бп) – стоит отметить небольшой навес рублевой ликвидности в преддверии налоговых дат и полное отсутствие стресса в сегменте валютной ликвидности. Последний фактор был под пристальным вниманием в конце прошлой недели, когда долларовые ставки РЕПО в США подскочили на пару дней до аномально высоких уровней, что было нивелировано действиями ФРС США и Казначейства. В этой связи интерес в начале текущей недели вернулся к локальным факторам, в частности, предстоящему депозитному аукциону Банка России.

В отношении аукциона стоит отметить несколько аспектов. Положительный – Банк России продолжает смело оперировать лимитами, наращивая даже в ситуации имеющегося «потолка» предложения со стороны банков. На прошлой неделе мы видели небольшое превышение лимита над предложением банков, и надеемся увидеть его сегодня. Негативный – текущий баланс инструментов абсорбирования ликвидности все же не позволяет устранить дисконты в инструментах денежного рынка против ключевой ставки, что снижает «эффективную» операционную ставку и требует большей гибкости среднесрочных инструментов.

Мы полагаем, в ближайшие дни Банк России анонсирует лимиты КОБР на 4к’19. Мы ожидаем, что они составят до 1.5-1.7 трлн руб. (возможно, и больше) с целью переноса избытка ликвидности из недельных депозитов в трехмесячные инструменты.