Доходность RUSSIA’47 вернулась к историческому минимуму на уровне 3,99%. Неделя началась с хорошей динамики российских евробондов. Позитивный настрой на рынке обуславливался тем, что еще в пятницу вечером доходность UST10 заметно упала, а в понедельник днем это движение продолжилось, в результате доходность базового актива снизилась до 1,68%. В то же время нефть умеренно подешевела – до 64,2 долл./барр., впрочем, это не оказало значительного эффекта на ход торгов. Динамика российских евробондов вновь была сильной, как и в пятницу, когда рост был заметно лучше, чем у аналогов, причем без явных поводов для оптимизма. По итогам дня котировки длинных бумаг выросли на 1 п.п., а среднесрочных – на 0,2–0,4 п.п. Доходности вдоль кривой опустились в среднем на 5 б.п., что вновь немного лучше, чем средний результат бумаг других ЕМ. Доходности RUSSIA’47 и RUSSIA’29 снизились до 3,99% и 3,37% соответственно, то есть уже находятся практически на исторических минимумах, достигнутых в начале месяца, а их спреды сейчас также вблизи своих минимальных значений. Пятилетний CDS-спред РФ вчера остался без изменений – 81 б.п.

Евробонды ВЭБа и суборды Сбербанка показали динамику лучше рынка. Корпоративные евробонды в понедельник также преимущественно были в плюсе. В нефтегазовом секторе отличились длинные выпуски Газпрома – плюс 0,2–0,5 п.п. от номинала, также заметно прибавили в цене бумаги ЛУКОЙЛа – по 0,1–0,3 п.п., тогда как остальные выпуски в секторе показали лишь незначительный прирост. Лучше рынка смотрелись бумаги госбанков, в частности, евробонды ВЭБа подорожали на 0,3–0,4 п.п. Также заметно прибавили и суборды Сбербанка – по 0,3 п.п. от номинала. Спред суборда SBERRU’22 (купон – 5,125%, YTM 3,5%) к старшему SBERRU’22 (купон – 6,125%, YTM 2,7%) начал понемногу сокращаться – пока 70 б.п., но это по-прежнему заметно выше среднего значения, равного примерно 50 б.п. Евробонды металлургов подорожали приблизительно на 0,1–0,2 п.п. Исключением стал ALRSRU’24 (YTM 3,3%), потерявший 0,2 п.п. от номинала и теперь предлагающий доходность на 10–15 б.п. выше, чем другие бумаги с рейтингами IG из данного сектора с погашением в 2024 г. Сегодня внешний фон слабо негативный: доходность UST10 незначительно повысилась, а цены на нефть немного снизились. Азиатские рынки и фьючерсы на американские индексы растут.