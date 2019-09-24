Доллар подорожает под влиянием слабой макростатистики в Германии
Опубликованный сегодня утром в Германии индекс Ifo за сентябрь оказался довольно низким, подтвердив довольно безрадостные макроэкономические перспективы.
Мы полагаем, что на таком фоне пара EUR/USD сегодня будет котироваться на низких уровнях, приближаясь к 1,095. Более того, с высокой вероятностью можно ожидать сокращения германского ВВП по итогам 3К19, как и в 2К19, что будет указывать на техническую рецессию. Что же касается более долгосрочных перспектив, то рассчитывать на значительное восстановление евро можно будет лишь в случае масштабного бюджетного стимулирования европейской (и, особенно, германской) экономики. Впрочем, чтобы принять соответствующие решения, европейским властям, вероятнее всего, потребуется много времени.
Среди сегодняшних событий отметим начало общих прений в рамках Генассамблеи ООН, где сегодня должны выступить президенты Франции и США. Верховный суд Великобритании сегодня утром должен принять решение по вопросу о пророгации работы британского парламента, инициированной премьер-министром Борисом Джонсоном (это будет иметь определенное значение для процесса выхода страны из ЕС).
Мы полагаем, что доллар США сегодня подорожает под влиянием слабой макростатистики в Германии. Пара USD/RUB, вероятно, будет колебаться около 63,7 — рублю должно оказать поддержку предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, считают стратеги Sberbank Investment Research.
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