После всплеска активности участников рынка в прошедшую пятницу, вчера все вернулось на круги своя. Опять совершеннейшая безыдейность, опять минимальные обороты, опять «мышиная» возня вокруг акций, где есть хоть какие-то более-менее значимые новости.

Правда «хитрые» европейцы хотели-таки испортить настроение. И им это на какое-то время даже удалось сделать. После выхода провальных данных по промышленному PMI в Германии и европейские, и американский рынки дернулись было вниз, но потом достаточно быстро успокоились и вернулись на исходные позиции. А полный штиль наступил после выхода данных по тому же PMI, но уже по США. Здесь все оказалось гораздо лучше, чем в Германии, и инвесторы решили, что дергаться нечего и надо оставить все как есть. В итоге, все индексы до самого конца торгов как бы росли и находились как бы в восходящем тренде, но этот тренд был настолько слаб и незначителен, все на что хватило сил, так это выползти к нулевым отметкам и без сил рухнуть на нулевую планку.

На отраслевом уровне, естественно, наблюдалась аналогичная картина. Ну, о чем можно говорить, когда изменения ровно половины секторов поместились в диапазон от —0,1% до +0,1%! А максимальное отклонение от нулевой отметки мы увидели среди компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения. Здесь потери составили в среднем 0,5%. И произошло это за счет небольшой распродажи акции мейджоров, таких как UnitedHealth Group (UNH, —1,77%), Eli Lilly and Company (LLY, —1,71%) и Pfizer (PFE, —1,23%). Причина? Да все та же и все те же. Это политики как с республиканской, так и с демократической стороны, желающие реформировать отрасль медицинского обслуживания населения и отказаться от программы Obama Care. И их постоянные наезды по этому вопросу конечно же нервируют инвесторов. Однако дальше разговоров дело не идет, и реальная угроза может появиться скорее всего только после президентских выборов, то есть не ранее первой половины 2021 года.

Еще одним безусловным лузером вчерашнего дня стал Facebook (FB, —1,64%). Его акции находились под явным давлением в связи с расследованиями, связанными с нарушением конфиденциальности пользователей социальной сети. Толчком к расследованию послужило сообщение, что около 400 разработчиков приостановили работу десятков тысяч приложений из-за ненадлежащего обмена данными, полученными из Facebook, и их публикацию без согласия пользователей. Но в этом случае все же не стоит слишком уж сильно печалиться, поскольку и само снижение было не слишком значительным, и прогнозы по акциям Facebook вполне позитивны? и пока ни у кого особой тревоги они не вызывают.

Ожидания рынка 24 сентября

Рынок опять впадает в спячку. Достаточно взглянуть сегодня на мировые фондовые рынки, чтобы понять, что нигде ничего интересного не происходит. Даже возбудительница спокойствия — Европа, в отличие от вчерашнего дня дышит спокойно и уверенно и прибавляет пару десятых процента. Аналогичную картину мы наблюдаем и в Азии, и в Штатах на торгах фьючерсами на основные американские индексы. И самое главное, сегодня неоткуда ждать каких-либо плохих или хороших новостей. Абсолютно безоблачное небо и полное спокойствие.

Да, безусловно, появятся кое-какие макроэкономические данные, которые в принципе могут быть интересны специалистам. Это индекс Кейса — Шиллера, отражающий изменение стоимости недвижимости по 20 крупнейшим американским городам, а также индекс уверенности потребителей. Но и в первом, и во втором случае эти данные будут интересны исключительно аналитикам и вряд ли смогут сдвинуть фондовую лодку с мертвой точки.

Поэтому по-прежнему ничего не делаем и смотрим на это «болото» со стороны. Ну, любители, конечно, могут половить «карасиков» внутри дня. Инвесторам же пока следует расслабиться. Как и предполагалось ранее, участники рынка скорее всего будут дожидаться первых вестей с очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем. Но напомним, что начнутся они только 10 октября, то есть еще более чем через 2 недели. А это все же большой срок и может произойти… Ой, что может произойти! Поэтому все же сильно не расслабляемся!

Ну, а для любителей «остренького», можно предложить «поиграть» с акциями Nike (NKE), чья квартальная отчетность появится сегодня после окончания основной торговой сессии. Аналитики ожидают увидеть хорошие показатели, а сама компания сейчас прилагает большие усилия, чтобы снизить свою зависимость от китайского фактора. Так что, учитывая общий позитивный настрой, в случае выхода хорошей отчетности, можно ожидать роста акций этой компании как минимум на 3-5 процентов. Но все же при этом надо помнить, что ловля гэпов на выходе отчетности — это высокорискованная стратегия и требует жесточайшего контроля за возможным убытком.