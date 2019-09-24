Причин для укрепления рубля несколько. С одной стороны, это сентябрьское повышение цен на нефть. Хотя правительство вновь заявляет о сокращении зависимости экономики от нефти, положительная корреляция между ценами на нее и курсом рубля за девять лет экономического застоя увеличилась в 3,5 раза. Текущий справедливый курс рубля при сегодняшних ценах на нефть составляет 58 руб. за USD. При этом экономика не защищена от падения рублевых цен на нефть ни налоговым или банковским стимулом, ни регулированием валютного рынка.

С другой стороны, это также не ограниченный регулированием спекулятивный рост на рынке ОФЗ. Комментарии Банка России и правительства в отношении динамики инфляционных рисков, сейчас дезориентируют рынок. ЦБ по итогам сентябрьской сессии отмечает, что впервые за последние кварталы дезинфляционные и проинфляционные риски в экономике РФ выровнялись. Вместе с тем в последние дни прозвучали комментарии как представителей руководства регулятора, так и Минэкономразвития, которые могли создать на рынке ожидания дополнительного заметного снижения инфляции в ближайшие месяцы. На этом фоне индекс цен ОФЗ (RGBI) вновь тестирует среднесрочный уровень сопротивления и одновременно уровень вблизи годового максимума на отметке 145 пунктов. Индикативные ставки трехлетних ОФЗ вновь опустились до 6,65% годовых с 6,65%-6,7% после заседания банка России и 6,78-6,8% в начале месяца.

Фактически эта ситуация формирует некую дефляционную спираль, которая за счет бума на долговом рынке создает неблагоприятную для экономики чрезмерно низкую инфляцию, к которой экономика не готова, транслирующуюся в недостаточно высокие с учетом долгосрочных рисков темпы роста. Ответ на эту ситуацию – падение производства и формирование рисков дефицитов на рынках нефтепереработки, электроэнергии, металлургии и добычи. Ускорение роста цен необходимо для предотвращения спада производства и формирования дефицита в ключевых отраслях экономики. С учетом данных рисков дальнейшее значимое снижение инфляции и, соответственно, ставок Банка России я считаю маловероятным. Если на них не отреагируют финансовые власти, на них отреагирует рынок. Во избежание значительных антикризисных инъекций в экономику регуляторам следует вовремя уделить внимание потенциальным шокам.

До конца текущей недели ожидаем дальнейшее укрепление рубля к доллару США и евро. Целевые уровни закрытия пятницы по USD/RUB: 61,75-64,7, по EUR/RUB: 68-71,05. Не исключаю сравнительно более сильное укрепление рубля к доллару. Несмотря на текущее снижение EUR к USD его поддерживают планы по стимулированию экономики ЕМС, улучшение сравнительной динамики процентных ставок в евро и американских долларах, а также снижающиеся глобальные инвестиционные риски и новости о предотвращении очередного шатдауна в Штатах.

До конца года вероятно сокращение влияния на курс рубля спекулятивных тенденций на фоне ускорения прироста промпроизводства, розничных продаж и ВВП. Возможно продолжение консолидации цен на нефть. Целевой диапазон на конец года по паре USD/RUB: 62-66.

Мы ожидаем повышения курса EUR/USD до 1,116 через три месяца и до 1,122 через полгода.