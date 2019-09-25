После падения в понедельник до 1,0965 на провальных данных по индексам PMI деловых настроений еврозоны, во вторник пара евро-доллар корректировалась. Пара снизу вернулась к отметке 1,10. Немного поддержал евро выход в 11.00 Мск германского индекса деловых настроений IFO за сентябрь выше прогноза. Показатель вырос с 94,3 до 94,6 против прогноза 94,5.

Некоторый рост аппетитов к риску на рынках вызвала вышедшая после полудня новость о том, что Верховный суд Великобритании признал незаконным решение правительства о временной приостановке деятельности парламента на период перед Брекзитом. Парламент возобновит работу уже в среду, заявил спикер Палаты общин. Это сокращает риск неуправляемого Брекзита. Британский фунт на этом откорректировался до 1,2490 против доллара, евро-доллар поднимался до 1,1009. На наш взгляд, чем медленнее теперь снижается евро, тем сильнее в итоге упадет. Хотя бы потому что чисто технически, чем больше проходит времени, тем ниже опускается поддержка нисходящего канала, в котором пара находится с середины июня.

На курс евро по-прежнему давит разница в состоянии монетарной политики ФРС и ЕЦБ. Игроки, которые стоят в длинных позициях по доллару получают постоянный доход в виде своп-пунктов при переносе позиций через ночь благодаря тому, что ставка ФРС намного выше, чем ставка ЕЦБ (и вообще ставка в США – самая высокая среди развитых стран, исключая Исландию). Мы считаем дифференциал процентных ставок главным фактором, который поддерживает курс доллара в последний год. И даже несмотря на то, что ФРС уже дважды понизила ставку, оставаться в долларах с точки зрения разницы в процентах по-прежнему очень выгодно.

Ранее мы не раз приводили график корреляции между курсом пары евро-доллар и разницей в доходностях 2-летних облигаций Германии и США (см. рис). Более волатильный евро-доллар (синяя кривая на графике) колеблется вокруг кривой дифференциала ставок (бирюзовая кривая), но эти линии всегда сходятся. При текущем состоянии корреляция показывает, что евро-доллар уже находится ниже своей фундаментальной оценки по этой модели зависимости курса от ставок. Однако учитывая, что пара евро-доллар весьма волатильна, и на истории показывала, что может уходить значительно ниже своей фундаментальной оценки (в крайнем случае даже более чем на 20 фигур), евро может еще сильно упасть, особенно в случае обострения тенденций бегства от рисков на глобальных рынках. Но если сильного замедления мировой экономики удастся избежать, то, по мере снижения ставки ФРС, недооцененность евро увеличится, и пара будет иметь все шансы вернуться к отметке 1,15 или даже выше.



