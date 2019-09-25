Во вторник спрос на рынке акций в целом был под давлением на фоне роста волатильности на фондовых площадках США из-за возможности импичмента президента Трампа (уже после закрытия торгов спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале официального исследования вопроса о необходимости импичмента). В российском секторе высоколиквидных бумаг подешевели Магнит (MGNT, —1.9%), Сургутнефтегаз (SNGS, —1.8%), Новатэк (NVTK, —1.7%), ММК (MAGN, —1.6%), Лукойл (LKOH, —1.5%), Алроса (ALRS, —1.4%). Тем временем роль «защитных» сыграли бумаги АФК Система (AFKS, +1.1%) и Полюса (PLZL, +1.0%).

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Павловского автобуса подорожали на 28.2%, Нижнекамскшины (NKSH) – на 4.1%, в том время как Томская распределительная компания (TORS) подешевела на 4.6%, Варьеганнефтегаз (VJGZ) – на 3.5%, ОГК-2 (OGKB) – на 3.4%.

Фондовые индексы США понизились на 0.5% — 1.5%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в минусе, по азиатским также наметилась коррекция вниз.

Неблагоприятный внешний фон (повышение волатильности при сохранении спроса на «защитные» активы), по всей вероятности, продолжит оказывать давление на рынок в краткосрочной перспективе. Инициированное Конгрессом США расследование в отношении президента Трампа компенсирует возможное благоприятное влияние ожиданий, связанных с торговыми переговорами с Китаем. Вместе с тем, большинство мест в Конгрессе принадлежит представителям Республиканской партии, что снижает шансы на принятие решения об импичменте.

На валютном рынке в начале торгов возможно возвращение пары доллар-рубль в область выше 64.0 на фоне усиления спроса на «защитные» активы из-за политических рисков в США.