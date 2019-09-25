Российский рынок акций во вторник выглядел относительно стабильно лишь в первой половине дня. Но ближе к завершению в голубых фишках прокатилась локальная волна распродаж, которая в итоге привела к снижению индекса МосБиржи на 1%. Таким образом, котировки опустились к ближайшему уровню поддержки. В целом стоит отметить, что рыночные настроения начали ухудшаться.

Снижение российских индексов преимущественно началось после открытия американских фондовых площадок, которые с самого старта торгов снижались. В это же время произошло падение и во фьючерсах на нефть Brent, что только лишь усилило давление на наши голубые фишки. Распродажа на мировых площадках была вызвана слабыми данными по экономике США, а также очередной критикой китайской торговой политики со стороны Трампа.

Кроме того, участникам рынка не добавляет оптимизма неопределенность, связанная с новостями о возможном импичменте Трампа. В частности, Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента, сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси. Ранее Конгресс США допустил отставку в случае, если будет доказано давление Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Президент США все отрицает и намерен обнародовать свои переговоры с украинским коллегой. Политический кризис с одной стороны сам по себе является негативным для устойчивости американского фондового рынка, но в это же время Трамп у всех ассоциируется с торговыми войнами, так что при определенном сценарии может начать отыгрываться именно эта карта.

Просадка российского рынка акций сопровождается аналогичной динамикой в целом всех развивающихся площадок. В частности, во вторник индекс MSCI Emerging Markets также снижался.

Как уже выше было отмечено, негатив для отечественных бумаг пришел и со стороны падения сырьевых товаров. Цена на нефть Brent опустилась на 2,5%, провалившись ниже $63 за баррель. Это минимальные значения с момента атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Участники рынка дисконтируют риски снижения спроса на фоне слабой макростатистики из стран Европы и Азии.

Вместе с тем, оказали давление вчерашние цифры от американского института нефти (API). За прошедшую неделю отмечается рост запасов бензина и нефти в США выше рыночных ожиданий, что также негативно сказалось на котировках.

При этом рубль хоть и выглядел во вторник слабо, но падал в гораздо меньших масштабах, чем фьючерсы Brent. Курс USD/RUB лишь вернулся к 64, а EUR/RUB к 70,5. В связи с этим стоимость нефти в рублях опустилась к текущему моменту ниже 4000. Подобный фон сегодня не способствует опережающей динамике акций нефтегазового сектора. Кроме того, без ослабления рубля сейчас вряд ли стоит ожидать устойчивого подъема и в акциях ряда металлургов на фоне слабости промышленных металлов: НЛМК, Северсталь, ММК, Русал.

Таким образом, остается констатировать, что наш рынок сейчас не способен сопротивляться внешним негативным сигналам. По Индексу МосБиржи важным рубежом выступала отметка 2750 п. В случае закрепления ниже этого уровня следующая техническая область торможения будет расположена около 2705-2715 п.

При желании в индексе МосБиржи даже можно рассмотреть формирование классической разворотной фигуры «двойная вершина». Однако пока этот паттерн еще не дорисован. Для начала реализации его потенциала рынку нужно упасть ниже 2615 п., что в ближайшие сессии вряд ли произойдет.

На рынке есть ряд фундаментально сильных бумаг, которые на фоне снижения начинают выглядеть неоправданно дешево. Например, по Интер РАО сильная область поддержки расположена около 4,40-4,45 руб., в Яндексе – в диапазоне 2200-2250 руб., в МТС – в диапазоне 261-264,5 руб., в обыкновенных акциях Сбербанка трендовая поддержка находится в районе 220-225 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник еще немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,19%, нефть Brent в минусе на 0,62%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет чуть ниже уровня закрытия вторника.