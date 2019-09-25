Американские биржевые площадки во вторник закрылись снижением на фоне негативных данных по экономике США и угрозы импичмента президенту страны Дональду Трампу. Очередным поводом для пессимизма стали неожиданно слабые данные по индексу доверия потребителей в США — показатель в сентябре упал до 125,1 пункта с пересмотренного ранее значения в 134,2 пунктов, тогда как эксперты ждали незначительного изменения, до 134,1 пункта. Кроме того, рынки негативно отреагировали на угрозу импичмента в отношении Трампа, который может быть инициирован спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси в связи с так называемым «украинским делом».

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился во вторник на 0,84%, закрывшись на отметке 2966,60 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,53%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 1,46%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на девять базисных пунктов до 1,64%. Доходность 10-летних облигаций Германии опустилась на два базисных пункта до —0,60%.

Перспективы восстановления мощностей Саудовской Аравии вкупе со сменившимися настроениями на глобальных финансовых площадках продолжают оказывать давление на фьючерсный контракт нефти Brent, стоимость которого по итогам прошедших торгов снизилась на 3,62%. Не порадовала игроков и вышедшая статистика от API, согласно которой недельные запасы нефти в США выросли на 1,4 миллиона баррелей. За прошедшие торговые сессии "быкам" так и не удалось взять штурмом ключевой уровень $65 и теперь потерянная инициатива может обернуться потерями вплоть до отметки $61 по Brent.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 1,11% закрывшись на отметке 2754,53 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2745 и 2720 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2775 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 133000 и 131600. Сопротивления — 135100 и 137000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,98 руб./$, потеряв 0,24% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,80 и 63,55. Сопротивления расположены на уровнях 64,20 и 64,45.