Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как умеренно негативный. В начале недели мы предупреждали о рисках коррекции мировых индексов, прежде всего американских, от текущих уровней. Перерыв в консультациях США и Китая по торговле вместе со слабой макростатистикой обусловили увеличение продаж по рынку. Ранее Мнучин обозначил сроки возобновления переговоров на высоком уровне – они стартуют через две недели. До этого времени участники рынка будут обращать пристальное внимание на ряд других аспектов, прежде всего пытаясь оценить степень замедления экономики в мире и в США, в частности. Выступление Трампа в ходе встречи ООН было воспринято преимущественно с беспокойством. Президент США обвинил Китай в недобросовестной конкуренции и закрытии 60 тыс. американских компаний, а также выразил готовность заключить хорошую сделку.

Вашингтон, как и ранее, не собирается идти даже на малейшие уступки в переговорах, судя по этим комментариям, а значит, исход консультаций будет зависеть от Китая и его готовности выполнить требования оппонента. Не будет послаблений и для Ирана. По словам Трампа, снятие санкций со страны не планируется, наоборот они будут ужесточаться при неизменности курса. В дополнение к негативной риторике на полях ООН были опубликованы слабые данные по индексу доверия потребителей, который снизился заметно сильнее прогнозов.

Продолжает расти давление и на европейскую экономику, преимущественно за счет неопределенности по Brexit. Верховный суд признал незаконным решение Джонсона о приостановке работы парламента, а его критики из числа законодателей требуют отставки. До окончания отсрочки по Brexit остается чуть более месяца, а консенсус также далеко, как и весной. Риски коррекции сохраняются.

Нефть марки Brent упала на 3% на фоне полного восстановления добычи в Саудовской Аравии на следующей неделе, о чем сообщалось нами в прежнем обзоре. Также преобладают опасения замедления экономического роста, что негативно отражается на котировках. В отсутствие форс-мажоров сырье должно продолжить снижение, сегодня ключевыми будут данные по запасам.

Рубль, который в силу ряда факторов выглядел неплохо, потерял часть позиций к доллару из-за падающей нефти. Минфин РФ сегодня впервые с начала июня проведет безлимитный аукцион по размещению ОФЗ. При наличии высокого спроса аукционы вновь будут помогать рублю, однако уверенности в повышенном интересе к бумагам сейчас нет. Индексы РФ останутся под давлением из-за внешнего фона и отсутствия внутренних поводов для роста.



