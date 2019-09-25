Рынок акций РФ и рубль в начале дня снизятся на фоне ухудшения внешней конъюнктуры. Падение спроса на рисковые активы произошло из-за усиления политических рисков в США.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается понижение индекса Мосбиржи на 0,1-0,3%, к отметке 2750 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2740 и 2720 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2770 и 2790 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Неблагоприятный внешний фон (повышение волатильности при сохранении спроса на "защитные" активы), по всей вероятности, продолжит оказывать давление на рынок акций РФ в краткосрочной перспективе, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Инициированное Конгрессом США расследование в отношении президента Трампа компенсирует возможное благоприятное влияние ожиданий, связанных с торговыми переговорами с Китаем. Вместе с тем, большинство мест в Конгрессе принадлежит представителям Республиканской партии, что снижает шансы на принятие решения об импичменте. На валютном рынке РФ в начале торгов возможно возвращение курса выше 64 рублей за доллар на фоне усиления спроса на "защитные" активы из-за политических рисков в США", — оценил он.

Прогноз по курсу на сегодня: 63,80-64,55 рубля за доллар, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,5-1,5% на фоне все более активных призывов к импичменту президента Дональда Трампа и разочаровывающих экономических данных. Члены демократической партии в палате представителей конгресса США планируют обсудить, следует ли им добиваться импичмента.

Они считают, что Трамп оказывал давление на украинские власти, требуя от них расследования в отношении кандидата в президенты от демократической партии Джо Байдена и его сына.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются в пределах 0,1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на 0,4-1,3%, японский Nikkei 225 — на 0,4%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,8%.

Стоимость нефти уменьшается на 0,8% — до 62,58 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается до 1,0998 доллара против 1,1019 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился более чем на 1% на фоне падения нефтяных котировок марки Brent, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,11% — до 2754,53 пункта, индекс РТС — на 1,07%, до 1358,8 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника повысился на 15 копеек и составил 63,99 рубля, евро — на 31 копейку, до 70,48 рубля, следует из данных Московской биржи.