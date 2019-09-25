Совет директоров ФосАгро одобрил выплату дивидендов в размере более 75% от FCF, если отношение чистого долга к EBITDA составляет менее 1.0x, в размере 50-75% от FCF, если оно составляет 1.0-1.5x, и менее 50% от FCF, если оно превышает 1.5x. Новая политика также предусматривает выплату в виде дивидендов не менее 50% скорректированной чистой прибыли. Ранее дивидендная политика компании предусматривала выплату 30-50% консолидированной чистой прибыли за год.

Наше мнение. Инвесторы ожидали, что обновленная дивидендная политика ФосАгро будет привязана к свободным денежным потокам, и это уже в значительной степени учтено в цене акций. Новая политика сделает дивидендные выплаты несколько более предсказуемыми, но они навряд ли значительно увеличатся. Компания исторически сохраняла баланс между выплатой дивидендов и реинвестированием прибыли, и обновленная политика сохраняет этот подход, не требуя ни снижения, ни увеличения долговой нагрузки. Кроме того, для расчета дивидендной базы учитываются FCF после капиталовложений. Мы считаем объявление только умеренно ПОЗИТИВНЫМ.