"Фосагро": новая дивидендная политика на основе FCF
Совет директоров ФосАгро одобрил выплату дивидендов в размере более 75% от FCF, если отношение чистого долга к EBITDA составляет менее 1.0x, в размере 50-75% от FCF, если оно составляет 1.0-1.5x, и менее 50% от FCF, если оно превышает 1.5x. Новая политика также предусматривает выплату в виде дивидендов не менее 50% скорректированной чистой прибыли. Ранее дивидендная политика компании предусматривала выплату 30-50% консолидированной чистой прибыли за год.
Наше мнение. Инвесторы ожидали, что обновленная дивидендная политика ФосАгро будет привязана к свободным денежным потокам, и это уже в значительной степени учтено в цене акций. Новая политика сделает дивидендные выплаты несколько более предсказуемыми, но они навряд ли значительно увеличатся. Компания исторически сохраняла баланс между выплатой дивидендов и реинвестированием прибыли, и обновленная политика сохраняет этот подход, не требуя ни снижения, ни увеличения долговой нагрузки. Кроме того, для расчета дивидендной базы учитываются FCF после капиталовложений. Мы считаем объявление только умеренно ПОЗИТИВНЫМ.
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