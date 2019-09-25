Напряженность на Ближнем Востоке поддержит цены на нефть
Нефтяные котировки вчера снизились более чем на 4% на фоне ослабления аппетита к рисковым активам. Фьючерсы на Brent в моменте торгуются в районе отметки $62.4/bbl, WTI — $56.7/bbl. Жесткая речь президента США Д. Трампа по отношению к Китаю в ходе его выступления на сессии Генассамблеи ООН, а также сообщения об инициации процедуры импичмента Д. Трампа Палатой представителей США выступили основными факторами ухудшения настроений на глобальных площадках. Не добавили оптимизма нефтяному рынку и предварительные данные по запасам нефти от API, в соответствии с которыми запасы сырья в Штатах на прошлой неделе выросли на 1.5 mb. Сегодня внимание участников рынка будет направлено уже на официальную статистику от Минэнерго США, публикация которой запланирована на 17.30 (мск). Фактором поддержки для нефтяных котировок остаются напряженные отношения между США и Ираном и сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке после атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
Тем не менее, на наш взгляд, сегодня контракты на нефть будут торговаться преимущественно в русле остальных рисковых активов.
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