Минфин вчера удивил участников рынка ОФЗ решением снять ограничение по объему на первичных аукционах сегодня, когда рынку будут предложены 6-летние ОФЗ 26229 (фиксированное вознаграждение) и 3-летние ОФЗ 24020 (вознаграждение привязано к ставке RUONIA). После публикации сообщения доходности гособлигаций перешли к небольшому росту, завершив день на 1 бп выше уровней понедельника.

Для нас решение Минфина, прежде всего, связано с нежеланием ведомства посылать рынку неправильные сигналы при размещении нового долга. На последних 2 аукционах в сериях ОФЗ с фиксированной ставкой купона бумаги не были размещены в полном объеме, что инвесторы традиционно интерпретируют как неудачу. С другой стороны, само ведомство просто не имеет необходимости привлекать заимствования на непривлекательных ценовых условиях. Напомним, что по нашим оценкам, до конца года Минфину достаточно размещать 13 млрд руб. новых облигаций в неделю.