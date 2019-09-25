Сегодня состоятся последние в 3к19 аукционы Минфина по размещению ОФЗ. На них Минфин решил не устанавливать предельный объем размещения. Среди конкретных выпусков Минфин выбрал ОФЗ-26229 (YTM 6,88%) и ОФЗ-24020. Решение отменить лимит, который в последнее время составлял 20–25 млрд руб., удивило нас, учитывая что менее двух недель назад Минфин заявлял, что не видит необходимости в возобновлении безлимитных аукционов в этом году. На наш взгляд, такая тактика Минфина связана с некоторым недовыполнением квартального плана: в текущем квартале министерство пока разместило ОФЗ на 230 млрд руб. из запланированных 300 млрд руб. Если Минфин действительно озабочен недовыполнением плана, тогда можно предположить, что его толерантность к предоставлению премий к доходности вторичного рынка в этот раз также может вырасти. Стоит напомнить, что с июля Минфин размещал ОФЗ без каких либо премий к ценам вторичного рынка.

Мы ожидаем, что спрос на ОФЗ-24020 сегодня будет особенно высоким. Стоит напомнить, что на первом аукционе в конце августа соотношение спроса и фактического объема размещения составило 11,3x (спрос достиг 113 млрд руб., общий объем размещения – 10 млрд руб.), что указывает на высокий аппетит к инструменту со стороны локальных инвесторов. С тех пор котировки ОФЗ-24020 на МосБирже повысились до 100,4 против средневзвешенной цены 100,18 на аукционе. По нашим оценкам, текущая цена выпуска соответствует z-спреду к RUONIA на уровне —15 бп (средневзвешенная цена на аукционе соответствовала z-спреду к RUONIA на уровне —8 бп). Отдельно стоит отметить, что сегодня состоятся купонные выплаты по ОФЗ-26219 (YTM 6,88%) на сумму 14 млрд руб., что может оказать некоторую поддержку спросу на аукционах.

На вторичном рынке вчера царило нетипичное спокойствие. Третью сессию подряд кривая оставалась практически неподвижной. Оборот торгов на МосБирже составил 17 млрд руб., что примерно на 8 млрд руб. ниже среднедневного объема за месяц. Самое сильное движение за день показал ОФЗ-26229 (YTM 6,88%), прибавивший в доходности 2 бп. Доходности 10-летних облигаций развивающихся стран изменились в пределах ±3 бп. 10-летние выпуски Бразилии и Индонезии показали отстающую динамику, прибавив в доходности 5 бп.