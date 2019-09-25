Существенных движений в сегменте однодневных ставок вчера не было. Средневзвешенное значение однодневного валютного свопа по итогам дня составило 6,56% (-7 бп), средняя ставка по однодневным межбанковским кредитам сложилась на уровне 6,65% (-1 бп). Сокращение объема наличных денег в обращении способствовало увеличению остатков средств на корсчетах банков (на 44 млрд руб., до более чем 2,7 трлн руб. на вчерашнее утро). По нашим оценкам, вчера через бюджетный канал могло быть стерилизовано порядка 100–150 млрд руб. ликвидности, однако общий уровень ликвидности в системе выглядит вполне достаточным для спокойного прохождения налогового периода. На аукционе недельных депозитов Банк России уменьшил лимит на 509 млрд руб., до 2,18 трлн руб. По нашим оценкам, это может покрыть почти половину сегодняшнего оттока ликвидности в бюджет в результате уплаты НДС и НДПИ. Судя по всему, в течение этой недели остатки средств на корсчетах будут держаться в районе 2,25–2,35 трлн руб., что ненамного меньше требуемого минимального уровня. На сегодняшний день банки аккумулировали примерно 140 млрд руб. свободных резервов, что, как нам кажется, должно ограничить их спрос на ликвидность. Так что давление на однодневные ставки в ближайшие дни, скорее всего, будет умеренным, и ставка RUONIA, на наш взгляд, будет держаться в районе 6,80%.

В других сегментах рынках вчера также не было существенных движений. 3-месячная ставка MosPrime повысилась до 7,24% (+1 бп). Однако кривая FRA/процентных свопов сместилась вниз на 1–2 бп. Ставки NDF закрылись небольшим ростом, тогда как ставки кросс-валютных свопов в большинстве своем снизились на 2 бп.