Российские евробонды вчера снижались в цене вместе с остальными ЕМ на фоне сообщений о запуске формальной процедуры импичмента в отношении президента США. Доходность Russia`29 выросла до 3,39% (+2 б.п.), Russia`47 – до 4,02% (+3 б.п.). Десятилетние евробонды Индонезии, Бразилии, Мексики, Колумбии выросли в доходности на 2 — 3 б.п.

Премия российских евробондов к UST’10 в сентябре сократилась до 170 б.п.

Дальнейшее снижение спроса на риск ЕМ может привести к восстановлению премии до 200 б.п. (средний уровень за последний год).

Облигации

Во вторник ОФЗ торговались без существенных ценовых изменений. Рублевый рынок облигаций демонстрирует устойчивость к снижению аппетита к риску на глобальном рынке благодаря ожиданиям еще одного снижения ключевой ставки в этом году, а также хорошей статистике по исполнению федерального бюджета. Сегодня Минфин РФ планирует размещение ОФЗ-ПД 26229 с погашением в ноябре 2025 г. и ОФЗ-ПК 24020 с погашением в июле 2022 г.

Для выполнения квартального плана Минфину необходимо продать ОФЗ на 71 млрд руб. Чтобы собрать максимальный спрос ведомство объявило о проведении безлимитных аукционов. Последние безлимитные аукционы проводились в июне. В июлесентябре размещение ОФЗ проходило по 20-25 млрд руб. в неделю. Если Минфин будет стремиться выполнить квартальный план, то вероятно сегодня размещение ОФЗ может пройти с премией к рынку до 3 б.п.

Сегодня Европлан (-/-/ВВ) планирует сбор заявок на новый выпуск облигаций. Ставка купона объявлена в диапазоне 8,85 – 8,95% на 3 года. Доходность выпуска предполагает премию к ОФЗ в размере 238 – 248 б.п., что для риска рейтинговой категории «ВВ» выглядит интересно.

Увеличение размещения ОФЗ со стороны Минфина может потребовать премии и сдвинуть кривую доходности гособлигаций вверх.