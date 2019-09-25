Премьер-министр Дмитрий Медведев ратифицировал применение Парижского соглашения по климату в России. Это решение не окажет сиюминутного воздействия на электроэнергетические компании, однако, как мы полагаем, будет иметь долгосрочные последствия для компаний в большинстве отраслей экономики. В данном материале мы представляем наш взгляд на применение Парижского соглашения по климату в России в настоящем и ближайшем будущем.

Создание нормативно-правовой базы. Ратификация Парижского соглашения по климату – только первый шаг в ряду законодательных инициатив, которые могут кардинально изменить отношение как промышленных предприятий, так и населения к проблеме выбросов углекислого газа в России.

В итоге мы ожидаем, что, среди прочего: 1) федеральный закон о регулировании выбросов парниковых газов создаст условия для квотирования и установления тарифов на выбросы CO2; 2) национальный план по борьбе с изменением климата установит юридически обязывающие целевые показатели сокращения выбросов CO2 в России; 3) будет создан федеральный фонд поддержки деятельности по сокращению выбросов (который будет поддерживать инвестиции в соответствующие проекты); 4) в рамках национального проекта «Экология» продолжится реализация направления «чистый воздух» (целевой показатель – сокращение выбросов на 20% в крупнейших российских городах к 2025 г.).

В настоящий момент эти инициативы находятся на стадии обсуждения и поэтому не включены в наши модели. Однако главный вывод очевиден: стоимость выбросов в России будет повышаться, и определить остается только как быстро.

Быстрый прогресс возможен. Несмотря на высокую энергозатратность и значительный углеродный след российских компаний, мы считаем, что они способны добиться быстрого и значительного сокращения вредных выбросов, не прибегая при этом к чрезмерным вложениям. Программа ДПМ-1, которая была призвана стимулировать строительство по всей стране наиболее современных и высокотехнологичных тепловых энергоблоков, потребовала приблизительно 1 трлн руб. инвестиций. Однако благодаря ей крупнейшие генерирующие компании смогли добиться 20–30%-го сокращения выбросов CO2.

Среди инструментов, доступных компаниям сектора в настоящее время, – ДПМ-2, ДПМ ВИЭ, национальные проекты, концессионные соглашения и предстоящий запуск торговли зелеными сертификатами.

Мы полагаем, что в будущем при принятии инвестиционных решений российские компании будут учитывать вопрос выброса CO2. Непринятие же во внимание этого фактора может иметь для них серьезные долгосрочные негативные последствия, связанные, среди прочего, с увеличением платы за выброс CO2 в России, ограничением доступа на зарубежные рынки и оттоком инвесторов.