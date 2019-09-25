Пилотирование бумаг вниз сегодня приостановилось. Тем не менее обвал более чем на 5% в последние дни угрожает возвратом в среднесрочный «медвежий» тренд (прежние границы – оранжевые). С уверенностью можно сказать, что краткосрочный восходящий тренд (красные линии) потерял силу.

Трендовый индикатор MACD вернулся в отрицательную зону и подал сигнал на продажу. Осцилляторы отражают смешанную картину: RSI находится в комфортной зоне «медведей», но стохастик указывает на перепроданность акций.

На мой взгляд, в среднесрочной перспективе мы можем вернуться в фазу падения, тем более на фоне уверенного снижения в последние сессии, и это перед дивидендной отсечкой. В краткосрочном плане допустимы попытки роста, оценочно не выше 75-75,5 руб.

Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Котировки вышли из среднесрочного down-тренда (оранжевые линии) наверх, но «медведи» подавили импульс роста. Сейчас цена находится в свободной от сильных уровней зоне – в середине коридора 69,2-78 руб.

Сигналы на покупку по трендовым индикаторам (MACD, ADX) сработали неудачно. Отскок вниз от зеркального уровня 78 руб. развернул волну роста от 3-годового минимума 69,2 руб.

Подъему способствует «бычья» дивергенция по стохастику (синий пунктир), которая в теории говорит о формировании восходящего тренда. Но в 2018 г. мы наблюдали неудачное раскрытие дивергенции.

На данный момент сложилась ситуация, когда слом среднесрочного down-тренда (оранжевые линии) не привел к формированию восходящей тенденции. С технической точки зрения более вероятен возврат в «медвежью» фазу, либо боковик.

Уровни поддержки: 71 / 69,2 / 68,2 / 67

Уровни сопротивления: 74 / 76,3 / 78 / 80,15