В тихом омуте черти водятся. Именно так можно охарактеризовать текущую ситуацию, складывающуюся на мировых финансовых рынка.

Затишье, которое мы наблюдали в последние две недели, таило в себе опасности. И это, наверное, понимали все или почти все. Непонятно было только одно — откуда нам надо было ждать беды? Пытались дестабилизировать ситуацию хуситы со своей атакой дронами нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии. Не получилось. Затем китайская сельскохозяйственная делегация отказалась ехать к американским фермерам и всем на пару часов стало страшно. Но только на пару часов.

И вот вчера «история» решила нанести по биржевым быкам более ощутимый удар в виде инициации процедуры импичмента президенту США. И Америка не была бы Америкой, если бы бурно не отреагировала на это еще не состоявшееся (и не факт, что оно вообще состоится!) событие. Но повод для «движухи» просто-таки замечательный. И рынки, естественно, тут же отреагировали на это событие. Вниз, вниз, вниз… может быть и без паники, но достаточно уверенно и при этом на явно повышенных оборотах. Последние может быть и не были рекордными, как это было в минувшую пятницу, но в любом случае достаточно значительными. Так, оборот по 30 акциям, входящим в индекс Dow Jones (DJIA-30), оказался вчера на 50% больше, чем в понедельник.

В итоге, все индексы дружно и уверенно снизились от 0,5% по тому Dow Jones до почти 1,5% по индексу NASDAQ. Падение, конечно, не катастрофическое, но «пощечина» рынку нанесена весьма существенная. И самое интересное, что волна распродаж охватила фактически все финансовые и товарные рынки мира, за исключением, как обычно, островков безопасности, к коим относятся акции защитных секторов (коммунальный и недвижимости), рынки драгоценных металлов и прежде всего золота, а также безусловно — рынок казначейских трежерей, где доходность по 10-летним бумагам за счет повышенного спроса резко снизилась — с 1,8% до 1,64% годовых.

Ну, а все остальное шло вниз. А иногда даже не шло, а летело. Последнее относится прежде всего к биткойну, который вчера рухнул на 15% и ушел ниже 8,5 тысяч долларов за одну криптовалюту. Причем логического объяснения этому падению в принципе нет.

Если же говорить об основных направлениях удара медведей на фондовом рынке, то, пожалуй, больше всех пострадали акции FAANGовцев. Особенно досталось акциям Netflix (NFLX,-4,26%), Facebook (FB,-2,96%) и Amazon (AMZN,-2,45%). Если первые две акции были под давлением продавцов и в предыдущие дни, то акции Amazon попали под раздачу в первый раз за последние недели. И слабым утешением здесь является то, что пока еще держатся чуть лучше рынка акции Apple (AAPL, —0,47%).

Также неважно чувствовали себя акции крупнейших банков, где снижение тоже в целом составило в среднем 2%.

А в целом, конечно, картина по итогам дня достаточно печальная. Участники рынка явно испугались. Может быть, они еще не приняли окончательного решения о выходе из рынка, но многие об этом точно задумались.

Ожидания рынка 25 сентября

Это сладкое слово — импичмент. Сегодня это слово у всех на устах, и им наверное пугают не только детей малых, но даже домашних животных. Все «обсасывают» это слово со всех сторон и обсуждают, какие последствия могут быть в случае если… И что если? Да пока, собственно, ничего, и все это понимают, но продолжают бояться и пугаться.

Глядя сегодня на финансовый рынок, можно сделать вывод, что Трамп — это наш президент. «Наш» — это и для китайцев, и для корейцев, и для немцев с испанцами и даже для русских, которым по идее вообще должно быть пофигу… Но, как видим, все же современный мир (особенно финансовый) настолько глобализирован, что маленький чих в одной ее части тут же отражается на здоровье всех остальных. И поэтому все без исключения ведущие индексы Азии и Европы дружно теряют сегодня около 1%.

Пока Америка спала, фьючерсы на основные американские индексы пытались сохранять хорошую мину при плохой игре и торговались даже некоторое время в зеленой зоне. Но со стартом торгов на европейских площадках и они ушли в красную зону и к началу премаркета теряют около 0,3%.

Прогнозировать дальнейшую динамику изменения цен на рынке сейчас чрезвычайно сложно, поскольку текущее снижение вызвано прежде всего политическими событиями, и предположить, кто что и когда скажет, фактически невозможно. А уж оценить реакцию участников рынка на те или иные слова, сказанные политиками, вообще невозможно.

Что же касается чисто экономических факторов, то сегодня как обычно по средам выйдут данные по запасам сырой нефти, которые будут опубликованы в 17-30 мск. Аналитики ожидают небольшого сокращения запасов, но это вряд ли сильно повлияет на настроение участников нефтяного рынка, и скорее всего понижательный тренд, который сформировался в последние дни, продолжится.

Чуть ранее, еще до выхода данных по рынку нефти, появятся также данные о продажах новых домов за август месяц. Здесь ожидания очень позитивные — аналитики прогнозируют рост более чем на 4% по сравнению с продажами в июле, и это в какой-то мере может добавить участникам рынка оптимизма. Вот только сможет ли он перекрыть весь тот негатив, который скопился сейчас на рынке — это большой вопрос? И поэтому лучшая рекомендация сейчас — включить здравый смысл и не лезть в плохо просчитываемые авантюры. Сейчас точно не время брать на себя необоснованные риски.