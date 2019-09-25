В среду, 25 сентября, на российском фондовом рынке снова преобладают продажи за неимением стимулов для покупок. Индекс Мосбиржи сегодня снижается на 0,1%, а РТС — на 0,8% на фоне ослабления курса рубля на 0,6%. Стоит отметить, что аналогичная динамика преобладает сегодня на всех мировых площадках: азиатские индексы завершили день с —0,2-1,6%, а европейские торгуются с —1-1,6%.

Отсутствие позитивных комментариев от Китая и США по прогрессу в торговых переговорах, и, напротив, заявления сторон о приверженности каждой ранее предъявленным требованиям (Китай настаивает на снятии всех пошлин, США – не рассматривает «плохую» сделку), только усиливают опасения инвесторов по поводу дальнейшего замедления мировой экономики и снижают спрос на наиболее цикличные сырьевые активы. Народный Банк Китая своим заявлением о стремлении к сбалансированному росту ВВП и денежной массы также снизил энтузиазм участников торгов, ожидавших новых, еще более существенных монетарных стимулов в Китае. Даже новости о наращивании импорта Китаем свинины из США никого не вдохновили.

Публикация слабых PMI по Европе, в частности Германии, за сентябрь, а также данные Бежевой книги по Китаю несколько отрезвили инвесторов, высветив реальное влияние торговых противостояний на мировую экономику. Поэтому, скорее всего, многие сейчас предпочтут занять выжидательную позицию или даже зафиксировать прибыль в наиболее рисковых активах и цикличных секторах. На следующей неделе выйдут данные по китайским PMI за сентябрь, которые легко могут разочаровать, учитывая консенсус, предполагающий улучшение показателей по сравнению с августом. А самое главное, уже через неделю стартует новый сезон отчетностей, который даст еще более детальное понимание, какой эффект, насколько разрушительный и на какие сектора оказали торговые войны, в частности новые торговые пошлины США на китайские товары.

Соответственно, дальнейшая динамика отечественного рынка также будет зависеть от того, как макростатистика и финансовые отчеты компаний за 3 квартал года отразятся на риск-аппетите глобальных инвесторов.