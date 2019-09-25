Акции Газпрома с начала сентября постепенно сползают вниз и в среду обновили минимум с конца августа. ADX указывает на усиление нисходящего тренда и опасность закрепления ниже ближайшей поддержки 227 руб с перспективой движения в район 223 руб. Говорить о возможном возобновлении более уверенного повышения и движения к 240 руб можно будет говорить не ранее закрепления выше 232 руб. 