Отыграв вероятность импичмента президента США и не найдя весомых поводов для дальнейшего развития данной темы, инвесторы переключились на комментарии американского президента в отношении глобальной торговли. Поводом для оптимизма стало заявление Дональда Трампа о том, что торговая сделка с Китаем может произойти раньше, чем ожидалось. Кроме того, Трамп объявил о «феноменальном торговом соглашении» со страной восходящего солнца, которая откроет японский рынок для заокеанских товаров на сумму $7 млрд; в обмен на это он пообещал отменить ряд пошлин на товары из Японии, экспортируемые в Соединенные Штаты.

В результате в среду американские биржевые площадки продемонстрировали рост. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,62%, закрывшись на отметке 2984,87 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,61%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,05%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на восемь базисных пунктов, до 1,73%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на четыре базисных пункта, до —0,56%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов закрылись на отметке $62,57 по марке Brent. Информация о восстановлении мощностей Саудовской Аравии до уровней, на которых они работали до недавних атак, вкупе с усилившейся волатильностью на глобальных финансовых площадках продолжает оказывать давление на стоимость «черного золота». Не порадовали игроков и данные от заокеанского Минэнерго, согласно которым недельные запасы нефти в США выросли на 2,41 миллиона баррелей. Совокупность данных факторов помогла игрокам на понижение продавить стоимость фьючерсного контракта Brent к отметке $61,24, которая в ближайшие дни будет играть роль своеобразного водораздела между уровнями $59 и $63,35.

Индекс МосБиржи на вчерашних торгах прибавил 0,21%, закрывшись на отметке 2760,29 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2740 и 2720 пунктов, сопротивление находится на уровне 2780 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 133000 и 131600. Сопротивления — 135100 и 137000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 64,14 руб./$, потеряв 0,25% по отношению к американскому доллару. Отработав во вторник технический уровень 63,60, пара доллар/рубль на торгах в среду вплотную подошла к отметке 64,50 и ее дальнейшее движение будет зависеть от преодоления данного рубежа, либо отскока от него. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64 и 63,80, сопротивления расположены на уровнях 64,50 и 64,80.