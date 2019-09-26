В среду рынок в целом оставался в фазе коррекции-консолидации, изменения цен высоколиквидных бумаг носили разнонаправленный характер. Новатэк (NVTK) и Норникель (GMKN) подорожали на 1.1%, Алроса (ALRS) и Татнефть (TATN) – на 0.8%. Тем временем обыкновенные акции Сургунефтегаза (SNGS) подешевели на 1.2%, НЛМК (NLMK) – на 1.1%, ММК (MAGN) – на 1.0%. Сообщения о начале изучения Конгрессом США вопроса о необходимости импичмента президента Д. Трампа стали основанием для некоторого повышения волатильности на западных фондовых рынках и снижения активности покупателей на рынках акций в целом. Вместе с тем, трейдеры не увидели оснований для существенного сокращения длинных позиций в акциях, приняв во внимание доминирование представителей Республиканской партии в Конгрессе.

Во втором эшелоне вновь не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подорожали ан 20.9%, Нефаза (NFAZ) – на 8.5%. Тем временем Томская распределительная компания (TORS) подешевела на 4.9%, Донской завод радиодеталей (DZRD) – на 4.5%, Красный Октябрь (KROT) – на 3.7%.

Фондовые индексы США повысились на 0.6% — 1.0%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.

Оснований для завершения консолидации по индексу РТС пока не наблюдается. Оптимистичный комментарий Д. Трампа в отношении торговых переговоров с КНР и Японией способствовал некоторому улучшению внешнего фона, но возможность импичмента президента США остается фактором неопределенности, который пока препятствует притоку капитала на рынки акций.

В течение дня на характер торгов могут повлиять данные по экономике США – в 15:30 мск ожидается публикация окончательной оценки ВВП за 2-й квартал текущего года.

На валютном рынке в начале торгов пара доллар-рубль, по всей вероятности, останется выше отметки 64.0 на фоне укрепления доллара США к корзине мировых валют, но оснований для сильных движений пока не наблюдается.