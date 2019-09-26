В среду российский рынок попытался продолжить устоявшуюся фазу снижения, однако ближе к завершению торговой сессии изменение настроений на западных площадках в лучшую сторону наконец-то позволили отскочить нашему рынку. Получается, что индекс МосБиржи только лишь проколол важный уровень 2750 п., а затем закрывался выше него. Это стандартный «бычий» сигнал.

Внешний фон для российского рынка накануне был смешанным. С одной стороны, сырьевые цены находятся под давлением, но в это же время вчера появился спрос на развитых рынках акций, главным образом в США. Индекс S&P 500 в среду поднялся на 0,6%, исправив ту «медвежью» техническую картину, которая складывалась днем ранее.

Сотрудники подразделения Минюста США, занимающегося уголовными вопросами, изучили стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и не нашли никаких признаков нарушения закона со стороны американского лидера. И хотя спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что подтверждает необходимость начала процедуры импичмента, этот фактор участники рынка проигнорировали, оценивая бесперспективность данной инициативы.

Президент США Трамп и премьер-министр Японии Абэ подписали в среду соглашение о торговле между двумя странами. По словам американского лидера, подписанный обеими сторонами договор стал «первым шагом к новой всеобъемлющей торговой сделке». Кроме того, Трамп вчера также отметил, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем все предполагают.

На совокупности перечисленных факторов мы накануне видели резкий скачок индекса доллара (DXY – USD против 6 ключевых мировых валют). Закрытие торгов по нему проходило на максимальных значениях с мая 2017 г. Кроме того, укрепление американской валюты сопровождалось выходом трейдеров из золота, которое традиционно выступает зашитым активом от разного рода экономических и геополитических рисков. В то же время подросли доходности американских гособлигаций. То есть мы видим локальный переход в режим «Risk on».

В плане отношения глобальных инвесторов к развивающимся рынкам такой фон выступает фактором поддержки. Фьючерсы на индексы МосБиржи и РТС уже на вчерашней вечерней сессии начали показывать положительную динамику.

В текущей ситуации смущает лишь положение дел на рынке нефти. И хотя потери среды ограничились —1,1% по фьючерсам Brent, в моменте котировки опускались к $61,3. Статистика от EIA показала более высокие рост запасов нефти и бензина, чем прогнозировалось. При этом добыча в США выросла на 100 тыс. б/с, до 12,5 млн б/с. Слабая тенденция на рынке черного золота мешает подъему акций российского нефтегазового сектора, который в свою очередь занимает значительную часть индекса.

Ключевым драйвером для нефтяного рынка и в целом сырьевых товаров станет статистика по промышленному PMI Китая, которая будет опубликована в понедельник.

Тем не менее ожидания дальнейших стимулов от крупнейших центробанков ограничивают глубину и продолжительность падений мировых фондовых индексов, поддерживая давно оправдывающую себя стратегию выкупа любых провалов.

Среди отдельных корпоративных историй сегодня можно выделить ожидаемый дивидендный гэп на открытии торгов в Татнефти. Просадка по обыкновенным бумагам может быть около 4,7-5% и 5-5,5% – по привилегированным. Напомню, что по АО июльский гэп пока так и не был закрыт, а по АП дивидендный разрыв удалось нивелировать в течение 4 недель.

По-прежнему продолжают сползать бумаги Сургутнефтегаза. В отсутствии каких-либо новых драйверов участники рынка не находят причин для дальнейшего удержания длинных позиций. Мощное ралли бумаг в начале сентября так и осталось необъяснимым явлением. Фундаментальные основания для роста по большому счету пока могут быть только в привилегированных бумагах Сургутнефтегаза. Проценты от размещенных на депозитах средств и их переоценка при ослаблении рубля приносят существенную прибыль и позитивно сказываются на дивидендах. В это же время выплаты по обыкновенным бумагам не регламентированы и, как правило, оказываются на порядок ниже. В связи с этим видим высокие риски сползания котировок по АО.

На фоне прошедшей в последние дни просадки к привлекательным фундаментальным уровням приблизились акции ОГК-2, Интер РАО, Яндекса, МТС, Сбербанка., Роснефти. А вот бумаги золотодобывающих компаний, Полюса и Полиметалла, сегодня могут оказаться под некоторым давлением.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в среду выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,08%, нефть Brent в минусе на 0,11%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет чуть выше уровня закрытия среды, в пределах +0,3%.