Фактор конца квартала поддержит рынок акций РФ
Вчера российский рынок акций сумел все-таки закрыться в символическом плюсе во многом благодаря продолжившемуся росту и так перегретого «Норильского Никеля», а также подъему фондовой Америки на заявлении Дональда Трампа, что соглашение с Китаем может быть достигнуто раньше ожиданий.
Таким образом, Индекс Мосбиржи удержал важный уровень 2750 пунктов, что с учетом локальной перепроданности многих бумаг дает хороший шанс на отскок. Вот только внешний фон пока к этому не располагает: американские фьючерсы сегодня с утра снижаются на 0,2%, хотя и остаются пока чуть выше нашего закрытия в среду.
Поэтому мы ждем открытия рынка в районе нуля, быть может с небольшим плюсом. А дальше ход торгов будет зависеть от внешнего фона. Вполне возможно, что в ближайшие дни рынок будет поддерживать фактор окончания квартала – управляющим нужно показать прибыль по счетам клиентов для получения своего вознаграждения.
Лучше рынка с утра опять будут акции «Норникеля» из-за очередной волны роста цен на никель и палладий.
Опять будут бороться за уровень 230 руб акции Сбербанка.
При этом под давлением остаются бумаги нефтяных компаний. Вчера Минэнерго США сообщило о росте запасов на 2,4 млн баррелей, в то время как рынок ждал снижения показателя на 0,5 млн. При этом добыча в Штатах вновь выросла – на 0,1 млн до рекордных 12,5 млн баррелей в сутки. Хоть эта новость и не была вчера отыграна сильным ударом вниз, но она будет довлеть над рынком нефти сегодня.
Негативом для нефти является и тот факт, что следующий фьючер котируется на доллар меньше текущего, готовящегося к экспирации.
Рубль вечером сумел отыграть часть дневных потерь, но перспективы для российской валюты остаются нерадужными. Практически завершился налоговый период. Минфин не особо нуждается в привлечении денег и по-прежнему не дает существенной премии на первичных аукционах по ОФЗ, что сдерживает приток валюты в страну. В октябре Минфин хоть и не значительно, но увеличит закупку валюты в рамках бюджетного правила из-за подорожавшей в сентябре нефти.
Поэтому при малейшем ухудшении внешнего фона рубль в паре с долларом уйдет в район 64,5, а потом и к 65. Правда сегодня с утра доллар немного слабеет к основным мировым валютам, но это пока не стоит рассматривать как смену тренда.
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