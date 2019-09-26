Рынок акций РФ снизится, рубль мало изменится на слабо негативном внешнем фоне
Российский рынок акций немного снизится, рубль мало изменится на слабо негативном внешнем фоне. Драйверов для роста отечественного фондового рынка пока нет.
ПРОГНОЗ
"Сильных внутренних драйверов для рынка мы пока по-прежнему не видим — корпоративные отчеты за третий квартал начнут выходить только с середины октября. В этих условиях ключевое влияние на рынок продолжат оказывать внешние условия. В краткосрочной перспективе по индексу Мосбиржи ориентируемся на диапазон 2750-2780 пунктов, и при сохранении умеренного оптимизма на рынках ожидаем смещения торгов к верхней границе этого диапазона", — комментирует Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.
"Оптимистичный комментарий Дональда Трампа в отношении торговых переговоров с КНР и Японией способствовал некоторому улучшению внешнего фона, но возможность импичмента президента США остается фактором неопределенности, который пока препятствует притоку капитала на рынки акций", — говорит Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".
"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские рынки игнорируют заявления Дональда Трампа по поводу возможности заключения торговой сделки с Китаем в ближайшее время. Нефть остаётся под давлением и стремится к значениям до атаки на Саудовскую Аравию. Соответственно, отечественный рынок вновь может начать день в минусе", — в свою очередь отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".
Рубль имеет шансы на стабилизацию, хотя и лишился поддержки налогового периода, в то же время полагает аналитик.
На валютном рынке в начале торгов пара доллар-рубль, по всей вероятности, останется выше отметки 64 на фоне укрепления доллара США к корзине мировых валют, но оснований для сильных движений пока не наблюдается, полагает Старцев.
Согласно прогнозу Константина Кочергина из банка "Восточный", пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 63,7-64,45.
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные американские фондовые индексы закрылись в среду в плюсе на публикации позитивных экономических показателей крупных компаний и ожиданий торговой сделки с Китаем, несмотря на новости о запуске процедуры импичмента против президента.
Фьючерсы на биржевые индексы США с утра снижаются на 0,15-0,32%.
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром торгуются разнонаправленно: гонконгский Hang Seng Index поднимается на 0,1%, японский Nikkei 225 вырос на 0,13%, при этом австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,46%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,81%.
Стоимость нефти снижается на 0,18% — до 62,27 доллара за баррель по марке Brent.
Курс евро к доллару повышается на 0,08% — до 1,0952 доллара.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский фондовый рынок по итогам среды изменился разнонаправленно по основным индексам на фоне роста курса доллара к рублю. Усиление политических рисков в мире снизило спрос на рисковые инструменты, в том числе и на нефть, что добавило давления на стоимость российских активов, отмечают эксперты.
К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,21%, до 2760,29 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,35%, до 1354,01 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Рост курса доллара к рублю примерно на 25 копеек определил разнонаправленную динамику индексов.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 16 копеек — до 64,15 рубля, евро снизился на 26 копеек, до 70,23 рубля, следует из данных Московской биржи.
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