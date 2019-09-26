Российский рынок акций немного снизится, рубль мало изменится на слабо негативном внешнем фоне. Драйверов для роста отечественного фондового рынка пока нет.

ПРОГНОЗ

"Сильных внутренних драйверов для рынка мы пока по-прежнему не видим — корпоративные отчеты за третий квартал начнут выходить только с середины октября. В этих условиях ключевое влияние на рынок продолжат оказывать внешние условия. В краткосрочной перспективе по индексу Мосбиржи ориентируемся на диапазон 2750-2780 пунктов, и при сохранении умеренного оптимизма на рынках ожидаем смещения торгов к верхней границе этого диапазона", — комментирует Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

"Оптимистичный комментарий Дональда Трампа в отношении торговых переговоров с КНР и Японией способствовал некоторому улучшению внешнего фона, но возможность импичмента президента США остается фактором неопределенности, который пока препятствует притоку капитала на рынки акций", — говорит Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские рынки игнорируют заявления Дональда Трампа по поводу возможности заключения торговой сделки с Китаем в ближайшее время. Нефть остаётся под давлением и стремится к значениям до атаки на Саудовскую Аравию. Соответственно, отечественный рынок вновь может начать день в минусе", — в свою очередь отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Рубль имеет шансы на стабилизацию, хотя и лишился поддержки налогового периода, в то же время полагает аналитик.

На валютном рынке в начале торгов пара доллар-рубль, по всей вероятности, останется выше отметки 64 на фоне укрепления доллара США к корзине мировых валют, но оснований для сильных движений пока не наблюдается, полагает Старцев.

Согласно прогнозу Константина Кочергина из банка "Восточный", пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 63,7-64,45.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы закрылись в среду в плюсе на публикации позитивных экономических показателей крупных компаний и ожиданий торговой сделки с Китаем, несмотря на новости о запуске процедуры импичмента против президента.

Фьючерсы на биржевые индексы США с утра снижаются на 0,15-0,32%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром торгуются разнонаправленно: гонконгский Hang Seng Index поднимается на 0,1%, японский Nikkei 225 вырос на 0,13%, при этом австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,46%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,81%.

Стоимость нефти снижается на 0,18% — до 62,27 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару повышается на 0,08% — до 1,0952 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок по итогам среды изменился разнонаправленно по основным индексам на фоне роста курса доллара к рублю. Усиление политических рисков в мире снизило спрос на рисковые инструменты, в том числе и на нефть, что добавило давления на стоимость российских активов, отмечают эксперты.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,21%, до 2760,29 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,35%, до 1354,01 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Рост курса доллара к рублю примерно на 25 копеек определил разнонаправленную динамику индексов.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 16 копеек — до 64,15 рубля, евро снизился на 26 копеек, до 70,23 рубля, следует из данных Московской биржи.