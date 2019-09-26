Нефтяные котировки в утренние часы не демонстрируют выраженной динамики, оставаясь в узких торговых диапазонах в условиях смешанных настроений на глобальных площадках. Накануне стало известно, что добыча нефти в Саудовской Аравии уже практически полностью восстановлена после инцидента с атакой на объекты нефтяной инфраструктуры страны. На этом фоне нефтяные котировки вернулись к уровням вблизи $62/bbl (до вышеупомянутой атаки нефть торговалась в районе $60/bbl). Таким образом, история с сокращением добычи сырья в Саудовской Аравии, в соответствии с нашими ожиданиями, не стала драйвером нефтяных цен.

Тем не менее, сохранение напряженных отношений между США и Ираном, а также высокая геополитическая неопределенность на Ближнем Востоке продолжат оказывать умеренную локальную поддержку нефтяным контрактам в среднесрочной перспективе. На наш взгляд, основным глобальным фактором, который будет влиять на нефтяные котировки в ближайшее время, останется торговая война и, как следствие, перспективы глобального экономического роста и мирового спроса на энергоресурсы. В случае дальнейшей эскалации торговой войны или более резкого замедления мировой экономики цены на нефть вполне могут завершить год ниже отметки $60/bbl. Если же риторика по торговой войне будет умеренно позитивной, то геополитические факторы позволят нефти оставаться выше этой отметки.